Kajlafalván az élet nem csak répa és mese – Fotók, videó

A nyuszik sokak számára a bájos húsvéti szimbólumot jelentik, de egyre többen ismerik fel, hogy a törpenyúl nem csupán szezonális látványosság, hanem valódi társ, akinek ugyanúgy megvannak a maga szükségletei és igényei, mint bármely más házi kedvencnek. A felelős nyúltartás nem játék. Tudatosságot, szeretetet és törődést kíván – cserébe azonban egy hűséges, ragaszkodó barátot kapunk, aki bearanyozza a mindennapokat.

A nyuszik nemcsak húsvéti szimbólumok, hanem valódi társak a hétköznapokban Fotó: Rombai Péter

Nyuszik, mint igazi társak

- A törpenyúl tartásának alappillére a megfelelő, nyúlbarát környezet kialakítása. Ezek a kisállatok nem ketrecbe zárt díszek, hanem igazi egyéniségek, akiknek térre, mozgásra és játékra van szüksége. Egy tágas, tiszta, biztonságos ketrec, benne búvóhellyel és játéklehetőségekkel, már jó kiindulópont. De a szabad mozgás, akár egy kijelölt lakásrészben is nélkülözhetetlen a fizikai és lelki jólétükhöz. A nyuszik rendkívül szociális állatok. Egyedül hagyva könnyen magányossá válnak, ezért a gazdi jelenléte, simogatása és a velük való napi foglalkozás elengedhetetlen - mondta Kocsis Gabriella.

Ma már egyre többen választanak nyulat háziállatnak – és nem véletlenül. Okosak, taníthatók, szobatisztaságra is nevelhetők, így tökéletes társai lehetnek akár kisgyermekes családoknak is.

- A nyuszik a kutyákhoz hasonlóan nagyon ragaszkodóak, a szeretetet bújással, halk morgással hálálják meg vagy szimplán azzal, ahogy a gazdik nyomában szaladgálnak a lakásban. A nyúltartás nem csupán hobbi – szerelem, ami napról napra mélyül. Öt éve foglalkozom törpenyulakkal ma már 30 kis kedvencről gondoskodom. Igaz, hogy jelenleg a járványhelyzet miatt a tenyészetbe nem jöhetnek be vásárlók, de videókkal és fotókkal segítem a választást. A kapcsolatot is rendszeresen tartom a gazdikkal. A visszajelzések, a boldog nyuszifotók pedig megerősítenek abban, hogy az állatok jó helyen vannak és szeretik őket. A felelős törpenyúltartás nemcsak arról szól, hogy megfelelő környezetet, ételt vagy orvosi ellátást biztosítunk – hanem arról, hogy figyelünk rájuk, megértjük őket, és elfogadjuk, hogy ők is érző, ragaszkodó társak. A törpenyuszi nemcsak házi kedvenc, hanem egy kis szőrös boldogság, aki nap mint nap mosolyt csal az arcunkra - tette hozzá.