Nyúl újabb rekordra készül!

- Rengeteg tervünk van, az első új rendezvényünk egy borverseny lesz, amelyre nem csak a helyi termelők, borászok jelentkezését várjuk, hanem a Sokorói-dombság kisebb-nagyobb pincéinek különböző tételeit. A mintákat április 22-én és 23-án lehet leadni a sportpályán a Club Heros-ban. Három kategóriában várjuk a nevezéseket: direkt-termő borok, kistermelői fehér, rozé és vörös kategóriában, valamint nagytermelői nyúli borokat, melyek közül kerül ki a község bora is az idei évre. A helyszínt a Cseri Pincészet adja, díszvacsorával készülünk, valamint az élő zene sem marad el - mondta el Buzásné Kata.

Buzásné Kata lelkesen szervezi a közösségi és kulturális programokat Nyúlon. Fotó: Csapó Balázs

Nyúlon idén sem lehet majd unatkozni

Buzásné Katát be sem kell mutatni a helyieknek, évek óta lelkesen szervezi a közösségi rendezvényeket. Országos híre ment, hogy tavaly kétszer is palacsinta rekordot állítottak fel.

- Annyian ragaszkodtak a palacsintához, hogy vasárnap megrendezzük a Húsvéti Csiripiszli és Palacsinta fesztivált a sportpályán. A finom ételek, jó zene mellett jótékony célt is képviselünk. Szeretnénk ismét rekordot dönteni, ezért minden résztvevőt arra kértünk hozzon magával legalább egy plüss nyulat, amelyeket végül a Lurkó Alapítványnak ajánlunk fel. Így a kórházba kerülő gyerekek együtt gyógyulhatnak a nyuszikkal. A fesztiválon rendezzük meg a Magyar Ízek Versenyének díjátadóját is. Tervezzük, szervezzük a nyárnyitó Mamma Mia Show-t, előtte lesz gyereknapi program, de igyekszünk minden olyan lehetőséget megragadni, ami még nem volt a faluban. Emellett megőrizni a hagyományokat és a nagysikerű rendezvényeket is, hiszen a közösségépítés a legfontosabb - sorolta. Kata elárulta, hogy hamarosan nagyobb virágosításba kezdenek több helyszínen, sőt szeretnék színes növényekkel felrajzolni Nyúl nevét is. Kisebb csapatok közösségek fogadják majd örökbe az ágyásokat, amikről rendszeresen gondoskodnak a jövőben.

Rekordok, falutakarítás és sportélet

Szombaton rendezik meg például a Nyúli Lovas Húsvét mellett a FUTaNYÚL-t is, amelyen 3,5 kilométeres távot tehetnek meg a családok, míg a bevállalósabbak kemény terepen 10 kilométert futhatnak. Néhány hete megtisztították önkéntesekkel a falut, a TeSzedd akció keretein belül ingyenesen igényelhettek zsákokat, kesztyűket. Részt vettek a hivatal dolgozói, a nyúli civil szervezetek, például a polgárőrök, nyugdíjasok, önkéntes tűzoltók és baráti társaságok, valamint az iskolás diákok is szemetet szedtek a faluközpontban.