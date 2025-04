A múlt értékei, a jövő tanulságai - Tantermi múzeumot avattak Sopronban – Fotók

A most megnyitott múzeum nem csupán a tárgyak megőrzéséről szól, hanem az iskola közösségi múltjának, értékrendjének és szellemiségének méltó bemutatásáról is. Nemcsak kiállítótér, hanem élő tanulási közeg is, ahol a diákok és látogatók testközelből ismerkedhetnek meg az iskola gazdag történetével és örökségével.

A múzeum az iskola kulturális és történeti örökségét mutatja be. Fotó: Rombai Péter

Múzeum értékekkel

Az értékkeresés során a diákok minden osztályban egy-egy „kincsesládát” töltöttek meg az általuk legfontosabbnak tartott értékekkel. Ezekből az értékekből állt össze az iskola „Értéktárfala”, amely rögtön az épületbe belépve fogadja a látogatót. A diákok által kiválasztott három legfontosabb érték – a diákszabadság, a sokszínűség és a közösség – ma már meghatározó alapkövei az iskola szellemiségének.

– Nemcsak a diákok, de a tantestület is megfogalmazta, mit jelent számukra „széchenyistának” lenni. A tisztelet, a tudás iránti vágy, a nyitottság, és Széchenyi kultuszának ápolása mind olyan értékek, amelyekre az iskola a jövőjét is szeretné építeni - osztotta meg lapunkkal gondolatait Farkas Gábor, a gimnázium igazgatója. A tantermi múzeum nemcsak puszta tárgyak, tablók és vitrinek összessége, hanem annál sokkal több. A kiállított anyagok – régi tankönyvek, fényképek, dokumentumok, tanári és diákemlékek – egy olyan élményt kínálnak, amelyek tanítanak és emlékeztetnek

– tette hozzá.

Kurányi Éva a motorja az Értéktárnak. Fotó: Rombai Péter

Kurányi Éva, az iskola magyar-történelem szakos tanára, aki egyben az egyik motorja az átadott Értéktárnak.

Az itt látható gyűjtemény az iskola kulturális és történeti örökségét mutatja be három fő tematikai egységre bontva.

Az első rész a festmények köré épül: ezek nem csupán vizuális élményt nyújtanak, hanem az iskolában mindig is magas szinten folyó, szinte művészi szintű rajzoktatás szellemiségét is tükrözik. A műalkotások alapját a Munkácsy teremben korábban rendezett kiállítás képei adták, s ezek most méltó helyet kaptak az intézmény falai között is. A második egység az iskolai könyvtár különleges kincseit tárja fel. Itt több száz éves könyvritkaságok kapnak helyet, köztük nyelvtörténeti érdekességek, klasszikus irodalmi művek, sőt olyan különleges darabok is, mint egy francia nyelvű Rabelais-kötet, egy magyar-görög nyelvű katekizmus, vagy éppen egy passiókönyv. A harmadik blokkot a biológia szakkörhöz kapcsolódó anyagok alkotják, melyek kiindulópontját egy száz évvel ezelőtti metszetgyűjtemény képezte. E gyűjtemény kapcsán olyan jeles nevek kerültek előtérbe, mint Winkler Oszkár, Kárpáthy Zoltán. A bemutatott képek másolatok ugyan, de mellettük egy 16. századból származó növényhatározó és orvosi gyűjtemény is helyet kapott.

A kutatás során előkerült egy Széchenyi-olajfestmény, kézzel faragott táblagyűjtemény, első világháborús vasmozsár, valamint egy igazi különlegesség, a Hadapród Iskola 1944-es tisztikarát ábrázoló kézzel rajzolt karikatúragyűjtemény Földi Lőrinc nevével fémjelezve, aki később az intézmény igazgatója is lett

– zárta a beszélgetést.