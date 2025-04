A fű vasárnap is nő, de mikor nyírjunk füvet?

Falvakban más az élet

Fenyőfő polgármestere, Klauz Dezső elmondta, hogy náluk tilos vasárnaponként füvet nyírni. Mint mondta, erről rendeletet hozott a település önkormányzata, méghozzá idejekorán, talán még előbb is, mint sok más település az országban. Céljuk a helyiek nyugalmának megőrzése volt, illetve az is, hogy a turistákat se zavarja a fűnyírók zaja. Fenyőfő 95 lakosú csendes kis falu a Bakony közepén, vasárnaponként sok kiránduló keresi fel, az erdőtől, a csendtől, a nyugalomtól is népszerű a hely, nem szerették volna, ha ezt az idillt megzavarják a gépek hangja. Szabó Norbert polgármester úgy nyilatkozott, Écsen nincs helyi rendelet a vasárnapi fűnyírás tilalmáról, a településen élők meg tudják beszélni a gondokat, ha valakit zavar az, a szomszédja a kertjében hangosan munkálkodik, legfeljebb szól az önkormányzatnak. Romándon sincs tiltás, felelte érdeklődésünkre Galler Jenő településvezető. Egy-egy olyan lakó van, aki úgy gondolja, hogy jó ötlet a hét utolsó napján füvet nyírni vagy persze csak akkor ér rá tevékenykedni a szorgos hétköznapok után. De az elvétve előforduló problémás eseteket is tisztázni szokták, és legfeljebb megkérik arra őt, ne estefelé munkálkodjon.