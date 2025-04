Húsvéti közlekedés: változik a vonatok és a buszok menetrendje

„Válts jegyet előre, magadnak és másoknak is segítesz!” – üzeni ezért a közlekedési társaság, hiszen minél többen jelzik előre, hol és mikor vennék igénybe a vasúti vagy autóbuszos szolgáltatásokat, annál biztosabbá tehetik nem csupán a saját utazásukat, de közvetve az utastársakét is. Az elővételi információk birtokában a MÁV-csoport valóban ott vetheti be a megerősített járatokat, ahol azokra leginkább szükség lesz. Ennek köszönhetően idén húsvétkor is mindenki biztos lehet abban, hogy pontosan akkor és azzal a járattal utazhat el a szeretteihez és a barátaihoz, vagy épp a pihenésre kiválasztott úticéljába, amikor és amelyik járattal tervezte. A MÁV honlapján tette közzé a menetrendi változásokat.

Változik a buszok és vonatok menetrendje húsvétkor. Forrás: Shutterstock

A menetjegyek kényelmesen megvásárolhatók jegykiadó automatáinkban, online a weboldalon, valamint a MÁV applikációban és MÁV+ applikációban, amellyel már az autóbuszokra is megválthatók a helyközi menetjegyek és helyjegyek. Utazásuk megtervezéséhez ajánljuk utasainknak az EMMA weboldalunkat, a MÁV-csoport integrált menetrendi útvonaltervezőjét.

Vonatok: menetrendi változás húsvétkor

A vonatközlekedésben a következő változások lesznek:

április 17-én a pénteki napra,

18-án a szombati,

19-én és 20-án az ünnepnapi,

21-én a vasárnapi,

22-től a munkanapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok.

Az április 17-én kezdődő iskolai tavaszi szünet nem befolyásolja a MÁV közlekedési rendjét, azonban a szünidő végén, 26-án és 27-én előreláthatóan jóval többen utaznak majd a szokásosnál.

Az ünnepi időszakban utasforgalom szempontjából kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei a szokásosnál több kocsival közlekednek.

Lehetőség szerint további kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom alakulása megkívánja és a rendelkezésre álló járművek mennyisége ezt lehetővé teszi. A jegy.mav.hu online jegyváltási felületen látható az adott helyjegyes vonat telítettsége az eladások alapján, így az utasok a szerint is választhatnak a vonatok közül, hogy melyiken van több szabad férőhely. Amennyiben a járaterősítések ellenére mégsem találnak utasaink szabad ülőhelyet a számukra megfelelő viszonylatú InterCityken, akkor érdemes alkalmas személyvonatot igénybe venni.