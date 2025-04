Megnyitják Győr forgalmas útját, felújítják a jelzőlámpákat

Öreg jelzőlámpát cserélnek a forgalmas kereszteződésben

Megérett a cserére, teljes rekonstrukciót végeznek keddtől (04.22.) a Szigethy Attila út – Bartók Béla úti jelzőlámpán. A munkálatok kedd reggel 8 óra körül kezdődnek és várhatóan szombatig (04.26.) tart a jelzőlámpa minden eszközére kiterjedő felújítás.

A jelzőlámpa több, mint 20 éves. Az elmúlt hónapokban több, olyan jellegű üzemzavara volt a forgalomszabályozó eszköznek, ami miatt egyre nagyobb forrásbevonást igényelt, ezért az intézményi bevételek terhére a teljes felújítás mellett döntöttek.

A beavatkozás során minden jelzőfej, acélsodrony, adat-és elektromoskábel, alumínium forgalomirányító oszlop, vezérlőberendezést elbontanak és újak kerülnek a helyükre. Kedden és szerdán a bontási munkálatoké a főszerep, csütörtöktől pedig az újraépítés következik. A befejező szakaszban pedig a Szigethy Attila úti összehangolt rendszerébe illeszkedő programot is üzembe helyezik.

A forgalom hatékonyabb közlekedése érdekében piros és zöldidőt visszaszámlálókat is felszerelnek mellékirányból. A jelzőlámpákat is érintő informatikai fejlesztéseket kihasználva, ez a jelzőlámpa is már a felhő alapú forgalomirányító központhoz fog csatlakozni.

Mivel öt napig nem lesz jelzőlámpás szabályozás a kereszteződésben, ezért a reggeli és a délutáni csúcsidőszakikban rendőr fogja irányítani a forgalmat!

A felújítást tervezetten az iskolai tavaszi szünetre időzítették a kisebb forgalmi terhelést figyelembe véve.