Dr. Veres András: hálával és imádsággal emlékezünk Ferenc pápára

Egy Rómában rendezett nemzetközi találkozó alkalmával köszönthettem először Ferenc pápát nem sokkal megválasztása után. Akkor idősebb kora ellenére egy nagyon dinamikus, szellemileg pedig sziporkázó, viccelődő Szentatyával találkozhattunk. Utána is többször megtapasztalhattam végtelenül közvetlen, testvéri megnyilvánulásait.

Mindenki emlékezhet azokra a nyilatkozataira, és apostoli körleveleire, amelyekben a szegények és elesettek felé irányította a figyelmünket. Ezen szavaival nagyon sok embert, még a nem vallásosakat is, meg tudta nyerni. Beszédeit mindig áthatotta a közvetlenségen túl az az élettapasztalat, amely hitelessé tette azon gesztusait is, amelyeket sokan először nem értettek. A Dél-Amerikából és hazájából hozott sajátos temperamentuma az újdonság erejével hatott sokak számára.

Mi magyarok bátran állíthatjuk, hogy Ferenc pápa barátként fordult felénk. Az első találkozásaink alkalmával is mindig felemlegette a Magyarországról Argentínába menekült angolkisasszonyokat, akik nagy hatással voltak rá is és munkájára is. A Szentatyánál tett első „ad limina” látogatásunk alkalmával 2017-ben még név szerint is emlékezett némelyik nővérre. Amikor Ferenc pápa először járt Magyarországon az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával – amint azt utólag elmondta –, bizonyosságot kapott a magyar nép vallásosságáról és a Szentatya iránti szeretetéről. Gondoljunk bele, hogy még nem is ért véget teljesen a covid járvány, vagyis külföldről csak nagyon kevesen jöttek el a zárószentmisére, amelyet a Szentatya vezetett, és mégis a magyarok hatalmas tömegben köszöntötték Szent Péter utódát. Hitükről tanúságot téve igen nagy számban imádkozva és énekelve vettek részt az Eucharisztia ünneplésében a Hősök terén.