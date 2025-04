Makettkiállítás után jön a városi majális és a Városrészek Csatája Mosonmagyaróváron

Ezen a hét végén Mosonmagyaróvárra figyel a makettező társadalom. A Lajta-parti város ad otthont Közép-Európa legnagyobb makettkiállításának, melyről sajtótájékoztatón Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester, Balogh János, a Mosonshow Nemzetközi Makett Kiállítás főszervezője és Csiszár Péter, a Flesch Károly Nonprofit Kft. ügyvezető beszélt.

A makettkiállítás idei újdonságairól beszélt Csiszár Péter, Szabó Miklós és Balogh János.

Fotó: Mészely Réka

Makettkiállítás: a város legnagyobb idegenforgalmi rendezvénye

Sok ország kiállítóit, látogatóit várják a hét végén Mosonmagyaróvárra – hangsúlyozta Szabó Miklós polgármester, aki szerint a makettkiállítás a legnagyobb idegenforgalmi rendezvénye a városnak, mely iránt a Covidot követően egyre nagyobb az érdeklődés és mely öregbíti a város jó hírét. A városvezető felhívta a figyelmet: az aréna körül emiatt nagyobb torlódások alakulhatnak ki, kérte a helyieket, ha tehetik, máshol parkoljanak.

Balogh János, a Mosonshow Nemzetközi Makett Kiállítás főszervezője köszöntet mondott a városnak és a Flesch Nonprofit Kft.-nek a támogatásért. Kiemelte: e hétvége sikeréért mintegy 200 önkéntes dolgozik együtt, ebből 120 zsűritagként, 40 diák pedig a közösségi szolgálat keretében. Az UFM aréna mellett az MKC munkacsarnok, a kollégium is a rendezvény helyszínei.

38 országból várnak vendégeket

Balogh János arról is beszámolt, hogy az előnevezések alapján 38 országból várnak vendégeket, újdonságként Pakisztánból és Venezuelából is. A legnagyobb számban egyébként a hazai versenyzők mellett az olaszok, csehek, szlovákok és lengyelek képviseltetik magukat. Eddig 2211 makettet nevezett 715 makettező. Idén a kiemelt kategória a sci-fi világa. A gyermekek is kipróbálhatják a figurafestést. Újdonságként a Hansági Múzeummal városi sétákat szerveznek. E hét végére egyébként minden helyi szálláshelyet lefoglaltak, az olasz vendégek például már Pozsonyban szálnak meg. Csiszár Péter kiemelte: büszkék erre a branddé vált rendezvényre, igyekeznek a színvonalát tartani és újdonságokkal kiegészíteni. A programra szombaton 10-18 óra között és vasárnap 10-12 óra között várják a látogatókat.