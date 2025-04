Ezer forintért minden térségi óvodába kerülhet madáretető

Három helyen is jót tehetünk, ehhez pedig nem kell több mint ezer forint. Az Acca és Zokni felfedezi a Szigetközt sorozat megálmodói, Gecsei Ádám és Gondár Flóra, az MME Kisalföldi Helyi Csoportjával karöltve társasjátékot alkotott, aminek megvásárlásával hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a térség minden óvodájába kerüljön madáretető.

Élményszerűen ismerhetik meg a természetet. Vidám társasjáték megvásárlásával minden térségi óvodába kerülhet madáretető.

Madáretető minden óvodába

A kezdeményezés azért is szívmelengető, mivel a kis társas játékos formában mutatja be a térség természeti és kulturális értékeit kicsiknek és nagyoknak. A családi szórakozás mellett pedig egy jó ügy mellé is állnak a vásárlók, ugyanis a befolyó összegből a helyi óvodákba kerülnek madáretetők. A cél az, hogy minden intézményben legyen egy.

Zöld gyerekkor

- A zöld szemlélet elültetését egészen kicsi korban kezdődik, hiszen ha nincs alapja a háznak, összedől. Mivel a gyerekek a tapasztalat útján szereznek ismereteket a világról, hasznosnak gondoltuk, hogy a társasjátékokból befolyó adományt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek adják a támogatók, ezáltal madáretetők juthassanak a környező ovikba, így a gyerkőcök egyszerre okosodhatnak és emlékezetes élményekkel gazdagodhatnak a pedagógusaikkal közösen a téli madáretetés során – mondta el Gondár Flóra.

A társasjátékból 1.000 db készült, vagyis a bevétel elérheti az 1 millió forintot, amiből a térség óvodáiba kerülhet madáretető, madártani előadással karöltve.

Szigetköz csodái

- Amikor 2021-ben kiadtuk Flórával az első Acca és Zokni mesekönyvet, bele sem mertünk gondolni, hogy ennyi gyermek fogja keresni ezeket a szigetközi történeteket– emelte ki Gecsei Ádám. – Sokat gondolkoztunk azon, mivel is adhatnánk picit vissza a Szigetköznek. Végül úgy döntöttünk, hogy idén a társadalmi felelősségvállalás jegyében létrehozunk egy egyoldalas, egyszerű, ám élvezhető Accás, szigetközi társasjátékot, s az MME Kisalföldi Helyi Csoportjával karöltve próbáljuk eljuttatni a gyerekhez.

A társas nem rendelkezik fix vételárral, viszont a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi Csoportja – akin keresztül elérhető – örömmel fogad pénzbeli adományokat.

Az adományok közvetlenül a csoporthoz folynak be, és kizárólag a „Madáretetőt az ovikba!” program megvalósítását támogatják. Az adomány mértéke szabadon meghatározható, de a program sikeres megvalósítása érdekében 1000 Forint vagy annál magasabb összegű támogatást javasolnak társasjátékonként.

Acca és Zokni: A társasjáték alapjául szolgáló mesekönyvsorozatot Gecsei Ádám és Gondár Flóra alkotta meg, az illusztrációkat Szert-Szabó Dorottya készíti. A házaspár célja, hogy a Szigetköz szépségeit és értékeit minél több emberrel megismertesse. Első könyvük, az Acca és Zokni felfedezi a Szigetközt, 2021-ben jelent meg. A sorozat azóta folytatódott, immár 5 mesekönyv és egy foglalkoztató füzet jelent Accáról és Zokniról.

Téli madáretetés az ovikban

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) tevékenységének hangsúlyos eleme a környezeti nevelés és a szemléletformálás – mondta el Bodor Ádám, az MME Kisalföldi Csoportjának elnöke. – A természet szeretetére való nevelést minél kisebb korban érdemes elkezdeni. Az óvodások és a kisiskolások még nagy mértékben fogékonyak a környezeti világ megismerésére. Az MME Kisalföldi Helyi Csoportja örömmel vesz részt ebben a kezdeményezésben. Az elmúlt években a győri óvodáknak már biztosítottunk madáretetőket a téli madáretetéshez. Számos Győr-Moson-Sopron megyei intézménnyel vagyunk kapcsolatban. Évente több száz gyermeknek tartunk ismeretterjesztő előadásokat és terepi foglalkozásokat. Ezen kezdeményezés várhatóan további gyermekeket indít el a természetvédelem területén – mondta Bodor Ádám.