Hatalmas dugókat okoz az M0-ás és az M1-es csomópontjának felújítása - fotók

A kialakult forgalmi helyzetet az is súlyosbítja, hogy az M1-en sokan a főváros felé tartó belső sávból, a táblák, jelzések ellenére szabálytalanul próbálják kikerülni az M0-ra tartó dugót, és a tömött, külső sávban haladó kocsisorba nem tudnak jó ütemben besorolni, így meg kell állniuk, emiatt az M1-en a Budapest felé tartó belső sávot is blokkolják, ezzel pedig azt a sávot is megállásra kényszerítik, ami haladhatna.