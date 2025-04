Együtt csodákra vagyunk képesek - Facebook licitcsoport segíti Bruno gyógyulását

A közösségi oldal és a licitcsoport ötlete nem véletlenül született. Bruno családja kapcsolatba lépett más, hasonló sorsú gyermekeket nevelő családokkal, így találkoztak azzal a Facebook oldallal, amelyet egy másik beteg kisfiú családja indított el sikerrel és amely óriási közösségi aktivitást és jelentős adományokat eredményezett.

A Heiner családban nagy szükség van a segítségre, ezért indult a licitcsoport is Fotó: Kisalföld archív

Facebook licitcsoport jelentősége

- Az általunk indított licitcsoport nyár óta működik és több mint kétezer taggal büszkélkedhet. Bárki csatlakozhat, tölthet fel termékeket, és részt vehet a licitálásban. Célunk, hogy minden egyes forint, minden eladott tárgy Bruno gyógykezelését segítse - osztotta meg lapunkkal Papp Gyula, Sarród polgármestere, a licitcsoport egyik adminisztrátora.

- A felajánlások változatosak és sokszor meghatóak. A csoportban jó állapotú használati tárgyak kerülnek kalapács alá, azonban érkeztek igazán különleges relikviák is, mint például egy

Bodrogi Gyula által dedikált kalap, vagy egy olyan kabát, amelyre jelenleg is lehet licitálni Michelisz Norbert aláírásával.

Egy kisebb baráti társaságnak köszönhetően pedig számos dedikált futballmez cserélt gazdát a csoportban. Azt gondolom ezek nemcsak értékes tárgyak, hanem jelképek is – a közös hit, a remény és az összefogás szimbólumai - tette hozzá.

A licitcsoport mellett több rendezvény is segítette már a gyűjtést. Sarród lakói süteményvásárokkal, adománygyűjtéssel, PET-palackok visszaváltásával járulnak hozzá a gyógyulási alaphoz. Az eddig befolyt összegek – több, mint 80 millió forint – már önmagukban is figyelemre méltók, de ez még csak töredéke annak az összegnek, amire Brunonak szüksége lenne.

A reményt adó kezelések ára ugyanis meghaladja az 1,2 milliárd forintot.

Papp Gyula (jobbra), Sarród polgármestere a kezdetek óta támogatja a Duchenne-féle izomsorvadásban szenvedő kisfiút és családját Fotó: Kisalföld archív

- Petőházán, április 24-én, csütörtökön egy különleges futballmérkőzésre várjuk az érdeklődőket, ahol a magyar öregfiúk válogatottja mérkőzik meg egy lelkes, helyi csapat tagjaival a „Fertőpart válogatottjával”. Természetesen a célunk nemcsak a szórakoztatás, hanem egy újabb lehetőség a segítségnyújtásra. A játékosok dedikált mezekkel, labdákkal érkeznek, amelyeket szintén elárverezünk a Facebook csoportban, így hamarosan ezekre is lehet licitálni. Bár a 2000 csoporttag nem kevés, mégis nagyobb akitivitására van szükség. Ha a taglétszám növekszik, ha többen ajánlanak fel tárgyakat vagy licitálnak, az adományok is növekedni fognak. Egy hasonló csoportban, ahol több mint tizenkétezer tag gyűlt össze, már félmilliárd forintot sikerült összegyűjteni egy beteg kisfiú számára. Ez a példa is azt mutatja, az összefogás nemcsak álmot jelent, hanem valódi eredményeket - zárta gondolatait a polgármester.