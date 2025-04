Mire licitálhatunk a NAV-nál? - Aranylánctól az olasz barokk bútorig bármire lecsaphatsz

Bútorok a kínálatban

Különleges és értékes is egyben. Egy teljes olasz barokk bútorszett is kalapács alá kerül. A kortalan elegancia rajongói számára igazi kincs lehet a púderszín és arany összeállítás, amibe 4 szék, 2 fotel és 2 kanapé található. A szett becsült értéke 3 millió forint, de ha szerencséje van a licitálónak, akár 1,5 millióért is megszerezheti.

Kevésbé luxus kategóriás bútorokat is lehet találni, négyszékes vendégasztal 75 ezerért, két ajtós, akasztós, három polcos ruhásszekrény, 2 alsó fiókkal 120 ezerért vagy gamer szék 35 ezerért szintén szerepel a liciten.

Wellness kiegészítők is a kínálatban, medence, szauna, masszázsfotel.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Ha pedig már a nyárra készül valaki többféle úszómedence közül is lehet válogatni. Sőt egész wellness sarkot is kialakíthatunk ugyanis finn- és infraszaunára, masszázs fotelre és izomépítő-zsírbontó gépre is ajánlatot tehetünk.