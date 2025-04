Lelkigyakorlat Kapuváron - A katolikus iskola elvezeti a diákot az Istenhez való kapcsolatra

Nagyböjti lelki napot, lelki gyakorlatot tartottak a kapuvári Páli Szent Vince katolikus oktatási központban. A tanulókat a lelküket megérintő programokkal hangolták a közelgő húsvéti ünnepekre. A gimnazisták osztályközösségeikben beszéltek a húsvét fontosságáról, illetve a 7–12.-es diákoknak dr. Veres András megyéspüspök tartott lelkigyakorlatot. Buzdításának középpontjába a mai ember boldogságkeresését, valamint Isten iránti vágyát állította.

Lelkigyakorlatot tartottak a kapuvári katolikus iskola diákjainak. Veres András megyéspüspök celebrált szentmisét. Fotó: Katolikus iskola

Lelkigyakorlat a Páli Szent Vincében

– Az ember lelki létezőként nem úgy vágyakozik Istenre, mint a szomját oltani szándékozó testi ember egy pohár vízre – hangsúlyozta András püspök. – A lelki ember vágya olyan, mint Jézusnak a tékozló fiúról szóló példabeszédében a kisebb fiú vágyakozása. Ő végső nyomorúságában visszavágyik atyjához, apja házának jólétére gondol, és minden mentegetőzéstől mentesen, vágyó szívvel indul hazafelé. Minden ember vágyakozik a boldogságra, de keresztényként az igazi boldogság az Isten közelségét jelenti, ezért a nyugtalanság hátterében valahol meghúzódik az Istentől való eltávolodás.

Veres András Szent Ágoston szavait hívta példaként: „Nyugtalan mindaddig a szívünk, míg meg nem nyugszik benned, Istenünk.” A püspök a katolikus nevelésről is szólt. Kifejtette, hogy a katolikus iskolák feladata felszítani az Isten iránti vágyat és elvezetni a tanítványokat az Istennel való kapcsolatra.

A lelkigyakorlatos beszéd után Veres András válaszolt a tanulók előre összegyűjtött kérdéseire is. A kérdések egy része személyes jellegű volt, és a megyéspüspök ifjúi éveire, papi hivatására, illetve püspöki feladatkörére vonatkozott. Ezt követően szentmisét mutatott be a tanulóközösség számára, melyen Radó Tamás plébános, püspöki biztos és Gulyás Vilmos iskolalelkész koncelebráltak.