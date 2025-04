Kullancsokat az app-ba!

PragmaTick néven mobilalkalmazás segíti a kullancsfigyelőket – kaptunk hírt a héten. A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont évek óta nyomon követi a Magyarországon megjelenő vérszívókat, köztük az újonnan felbukkanó, nem őshonos Hyalomma-kullancsok megtelepedését és terjedését. A kutatók szerint a monitorozás különösen fontos, mivel a kullancs képes akár a krími–kongói vérzéses láz vírusát is terjeszteni. Szerencsére a rendkívül veszélyes fajból eddig még nem találtak hazánkban – jelenleg délebbre élnek –, de a vándormadarakkal könnyen terjednek, és egyre nagyobb eséllyel találnak megfelelő életkörülményeket a mi éghajlatunkon is.

Rendkívül veszélyes vírust is terjeszthet az egyik kullancsfaj - Fotó: illusztráció/pixabay



Az applikációnál maradva: az alkalmazást a lakosságnak fejlesztették, letöltés után egy e-mail címmel könnyedén regisztrálhatunk, majd indulhat a bejelentés. Képet is készíthetünk a fenevadról, de ha tanácstalanok vagyunk, a veszélyes Hyalomma-kullancsról pontos leírást kapunk: erőteljesen sávozott lábak, sötét pajzs, nagy méret, gyors mozgás. Az alkalmazás arra is megkér, hogy küldjük el postai úton a kullancsot, hogy a szakemberek megvizsgálhassák.

Egy újabb jó érv arra, hogy merjük bátran használni az internetes fejlesztéseket: minél előbb találjuk meg a kis dögöt, annál kisebb az esélye, hogy valami nyavalyát ránk ragaszt. S ha már úgyis letöltöttük miért ne jelenthetnénk be egy appban? Furcsa hasonlattal: két legyet ütünk egy csapásra.

A bejelentésekből a szakemberek látják, merre hemzsegnek a kullancsok, és így tudják, hol kell komolyan védekezni és bízzunk benne, valóban használják az adatainkat, és nem csak egy magán kullancs-napló marad belőle. Nem kell orvosi diploma: egy fotó, egy jelölés a térképen. Egyszerű, gyors.

Szóval, ha már ott mászik az alkarunkon a hátborzongató vérszívó, és mielőtt akcióba lépne, használjuk ki az alkalmat: csapjuk le, majd koppintsunk párat az app-ban!