Kompetenciamérés szerint ezek a legjobb iskolák Győr-Moson-Sopronban - infógrafika

Nemrég tették közzé a 2024-es kompetenciamérés eredményeit, amin a térség intézményei kiemelkedően jól szerepeltek. Összegyűjtöttük a legjobban teljesítő Győr-Moson-Sopron vármegyei iskolákat.

A 2024-es kompetenciamérés alapján ez a 10 Győr-Moson-Sopron vármegyei intézmény bizonyult a legjobbnak.

A kompetenciamérés legjobbjai

A három legmagasabb pontszámot a Révai-, a Kazinczy- és a Baksa-gimnáziumok diákjai érték el a kompetenciamérésen az Oktatási Hivatal által közzétett listán.

Érdekesség, hogy mindhárom helyen a német idegen nyelvből, illetve német célnyelvből érték el a legtöbb pontot a fiatalok. Áradásul jelentősen az országos átlag felett.

Külön kiemelendő, hogy a kompetenciamérésen német célnyelvből az ország legjobb eredményét érték el a Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium diákjai. Az angol célnyelvi mérésen pedig szintén a legjobb 15-ben végeztek.

Magolás helyett gondolkodás

– Különösen nagy öröm ez számunkra. Mivel a Baksának más a fenntartója, mint a többi helyi gimnáziumnak, így az országos rangsorokon ritkán szoktunk megjelenni. Természetesen nem másokkal szeretnénk versenyezni, de a diákjainknak és a nevelőtestületnek is jólesik a pozitív visszajelzés – mondta el Mosolits Erika igazgató. – Az pedig, hogy német célnyelvből mindössze az egyik érintett évfolyamon, ott is csak egyetlen fővárosi iskola előzött meg minket; külön fantasztikus. Ez is azt mutatja, hogy van létjogosultsága a két tanítási nyelvű képzésnek.

A Baksa Kálmán gimnáziumban már az idei kompetenciamérést írják a diákok. A tavalyi eredmények alapján országosan ők a legjobbak német célnyelvből.

Fotó: Csapó Balázs

„Magoltatás” helyett

Mosolits Erika hozzátette: ritkán esik róla szó, de a kompetenciamérés megszervezése nem kis kihívás az iskoláknak, főleg úgy, hogy nagyon közel esik az év végi vizsgákhoz és számonkérésekhez.

– Igazgatóként is azt az irányvonalat képviselem, hogy a tradicionális „magoltatás” helyett a készségeket, kompetenciákat és a gondolkodást fejlesszük. Örömmel látjuk, hogy a nálunk töltött idő alatt évfolyamról évfolyamra egyre javulnak az eredmények. Történelemtanárként azt viszont sajnálattal tapasztalom, hogy a hozzánk érkező diákok nem mindig vannak birtokában az olyan általános alapkompetenciáknak, mint a térképolvasás, vagy a forrásszövegek értelmezése.