Autó vagy kismotor - Megéri a robogókat és a mopedeket választani?

Árulkodó jel, hogy a neves japán gyártók (Honda, Suzuki, Yamaha) európai kínálatából eltűntek az 50 köbcenti alatti új segédmotoros kerékpárok, és egy ideje a Vespánál is szerény eladásokat produkálnak. Helyettük Magyarországon is inkább a sebességkorlátozás nélküli, biztonságosabb építésű, normál motorrendszámos 125-ösök népszerűek, ami lassan átgyűrűzik a használtpiaci szokásokra, annál is inkább, mert a korábbinál könnyebb a 11 kW-os motorteljesítményig érvényes A1 jogosítvány megszerzése: az autósok könnyített képzéssel (B125) és olcsóbban letehetik. Sőt, a készülő új KRESZ tervezetének közlekedésszakmai fórumán felmerült, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén B-s jogival is 125-ös gépek nyergébe lehessen pattanni.