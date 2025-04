26,5 milliót osztottak szét, átadták a Kantharosz Gála támogatásait Győrben - fotók

Átadták a Kantharosz Gála támogatásait hétfőn. A borárverés tizenhárom éves történetében még soha nem gyűlt össze annyi pénz, mint idén, pontosan huszonhat és fél millió forint. Az április 3-i gálán összegyűlt minden forint – a jegybevétel, a licitekből befolyt összeg és a támogatók felajánlásai – nyílt pályázat útján jutottak el a támogatottakhoz.

Kantharosz Gála: ünnepi borárverés. Támogatottak és támogatók.

Fotó: Molcsányi Máté

Megható pillanatokat is hozott a Kantharosz Gála zárórendezvénye. Mint Tagai Istvántól, az alapítók egyikétől elhangzott az eseményen: idén közel 96 millió forint értékben igényelt támogatást 43 pályázó. Ha ennyi kérést, ekkora összegben nem is állt módjukban teljesíteni, örömteli, hogy végül majdnem 30 pályázót segíthettek. Elhangzott, hogy 26 millió 565 ezer forint a végleges összeg, így a 13 év alatt több mint 162 millió forint gyűlt össze. Idén a Széchenyi Egyetem is a támogatók között volt, elsőként az ő támogatottjaik vehették át az oklevelet, majd sorban minden jelenlévő.