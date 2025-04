Elkészültek a Kisalföld sonkák - 30 rászoruló család asztalára jut belőle húsvétkor - fotók

Március végén a Halász Húsüzletek koroncói üzemében a Kisalföld munkatársai is megtekintették a húsvéti sonkakészítés fortélyait. A szépen vágott, hagyományosan sózott és füstölt combokat tegnap vettük át Halász László hentestől a győri Vásárcsarnokban. „Harminc darab, bő egykilós sonkadarabot készítettünk a rászorulóknak, amelyeket be is csomagoltunk. Örültünk a kezdeményezésnek, főként azért, mert így olyan családok asztalára is jut majd igazi húsvéti sonka, akik ezt nem engedhetik meg magukat” – mondta a koroncói hentes.

Elkészült az összes húsvéti sonka - Halász László hentes adta át a sonkákat a Hétköznapok Angyalai alapítvány elnökének.