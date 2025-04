A húsvét közelebb hoz Istenhez – Bakay Beatrix az ünnep megéléséről, családokról, szolgálatról

Háromszor három napos evangelizációs programmal készülődött a Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye a nagyhétre, a húsvéti ünnepekre. Bakay Beatrix, a Mórichida-Árpási Evangélikus Egyházközség lelkésze, egyházmegyei evangelizációs és missziós lelkészi felelős szervezte az alkalmakat: az egyházmegye három "stratégiai" pontján, Győr-Ménfőcsanakon, Kajárpécen és Mosonmagyaróváron hirdettek igét, ahogy ő fogalmaz, nagyszerű prédikátorok. "A három nap készítette elő egyházmegyénkben a húsvéti készülődést, a negyven napos böjti időszakot"- jegyezte meg Bakay Beatrix. A lelkésszel a készülődésről, az ünnep megéléséről, családokról, szolgálatról beszélgettünk.

Evangelizációs napokkal készülődött az egyházmegye a nagyhétre, a húsvéti ünnepekre. Bakay Beatrix evangelizációs és missziós lelkészi felelős szervezte a programokat.

Fotó: Cs. K. A.

– Hogyan tekintenek az evangélikusok a böjti időszakra?

– Nagyon jól sikerült a felkészülés az evangelizációs napokkal, melyek tulajdonképpen előkészítették a nagyhetet, a húsvétot. Nálunk is megvan a negyven napos böjti időszak, a bűnbánatnak, az önvizsgálatnak, az Istenhez való közelebb kerülésnek a megélése. Megélése annak, hogy mi mindent tett értünk az Úr Jézus. Ez nagyon fontos lelki előkészület. A Mórichida-Árpási nem nagy gyülekezet, nem tartunk egész héten alkalmakat. Kiemeltük a virágvasárnapi istentiszteletet, ami azért különleges, mert a gyerekekkel együtt, virágokkal vonulunk be és az evangélikus énekkar szolgál. Nagycsütörtökön Árpáson családias környezetben gyűlünk össze. Egy család nyitja meg nekünk otthonát, ahova a híveket várják és a nappalijukban vagyunk együtt. Az utolsó vacsora emléknapján együtt veszünk úrvacsorát. Nagypénteken passióolvasást tartunk, gyerekek olvasnak fel, amire a gyülekezet válaszol. Húsvét vasárnapján ugyancsak úrvacsorai közösségben leszünk együtt és húsvéthétfőn is. Utóbbinak érdekessége lesz most, hogy az evangélikus férfikarunk szolgál.

– A Mórichida-Árpási gyülekezet életét régóta követem és tudom, hogy aktív életet élnek a hívek és számos közösséget "tartanak fenn". Meg lehet szólítani ezek szerint a híveket.

– Számomra is csodálatos az aktivitás. Igazából akkor lendült fel a civil élet, amikor az egykori evangélikus iskolát sikerült felújítanunk a Magyar Falu Programban és egy közösségi, gyülekezeti házat alakítottunk ki. Lett olyan terünk, ahol összejöhetünk télen, nyáron. Van fűtés, vizes blokk, konyha, vendégszoba, közösségi terem. Ott vannak a

presbiteri gyűlések,

az asszonyok összejövetele,

a gyerekek táborai,

az énekkari próbák,

szinte minden programunk.

– Az evangélikus férfikar azért engem is meglepett.