Több mozitermet is megtöltött Győrben a Hunyadi záróepizódja - videó

A szombati tévés premier előtt Győrben is egyetlen alkalommal megmutatták a Hunyadi sorozat utolsó, egyben záró epizódját. Sokan akarták látni óriásvásznon, miként is történhetett a legendás Nándorfehérvári diadal. Honnan is ered a déli harangszó. Kígyózó sorok, szinte teljesen megtelt termek és sok találgatás - ez jellemezte szerdán a Cinema City-t Győrben. Szinte minden látogató a Hunyadi miatt érkezett. Kicsik, nagyon idősebbek, családok, baráti társaságok.

Szombaton a tévénézők is láthatják a TV2-n a Hunyadi sorozat záróepizódját. Fotó: Hunyadi-a sorozat

Hogy tetszett a Hunyadi sorozat utolsó része?

Horváth Vilmos lapunknak elmondta a vetítés végén, hogy családjával otthon a televízió képernyője előtt részről részre követték az újabb epizódokat. - Egyszerre néztük a filmet és olvastam utána a történelemnek, hogy mi is várható a folytatásban. Nem csalódtam, az utóbbi években nem volt ehhez hasonló magyar sorozat, főleg olyan nem, amit ilyen grandiózus módon valósítottak volna meg - fogalmazott a győri néző, akinek a kedvenc jelenei között van Hunyadi János Olaszországban töltött időszaka. Kiemelte, reméli Hunyadi Mátyásról is készül hasonló sorozat.

Nézze meg videónkat: