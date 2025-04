Három osztályt engedett "szárnyaira" a csornai Hunyadi János Technikum – fotók, videó

Három osztály búcsúzott el szerdán délelőtt a csornai Hunyadi János Technikumtól. A végzősöktől az intézmény, a pedagógusok és a fiatalabb diáktársak nevében Pál Melinda igazgató köszönt el. A Hunyadi János Technikumban átadták a Hunyadi Plakett kitüntetéseket is.

A Hunyadi János Technikum végzősei elbúcsúztak az iskolától szerdán délelőtt. Fotó: Cs. K. A.

Ballagás a Hunyadi János Technikumban

"Különleges ez a pillanat, amikor az iskolánk falai között töltött évek emlékei egyetlen, megható ünneppé sűrűsödnek. Miközben végigsétáltunk az ismerős folyosókon, ebben a formában talán utoljára, mindannyian éreztük, hogy valami véget ért, de valami új el is kezdődik. Igazgatóként büszkeséggel tölt el, hogy végigkísérhettem a fejlődéseket. Láttam, hogyan váltatok kisdiákokból gondolkozó, véleménnyel rendelkező, érett fiatalokká. Az elmúlt években nem csak a tananyagot sajátították el, hanem megtanultak együttműködni, kérdezni, kételkedni, hinni és ami talán a legfontosabb, emberséget tanúsítani egymás iránt. A Hunyadi mindig is több volt egyszerű iskolánál. Egy közösség, egy otthon, egy hely, ahol barátságok szövődtek, ahol viták, nevetések, dolgozatok, sikerek és kudarcok formálták mindennapjaitokat. Ma, ahogy a tarisznyát a vállatokra vettétek, egy korszakot zártatok le. Nem csak a tanulmányaitokét, hanem egy fontos életszakaszét is. Minden teremhez, tanárhoz, diáktárshoz fűződnek emlékek és minden osztályról valami kitörölhetetlen marad számunkra is" – fogalmazta meg gondolatait Pál Melinda.