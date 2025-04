Néma főhajtással és koszorúzással emlékeztek a Holokauszt áldozataira

A megemlékezés helyszíne ezúttal is a Pap réti Ortodox Zsinagóga előtti Holokauszt-emlékmű volt. Az eseményen részt vett Farkas Ciprián, Sopron polgármestere, valamint Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármesterek.

A város vezetése néma főhajtással emlékezett a Holokausztra Fotó: Rombai Péter

Holokauszt emléknap

A városi vezetők mellett Barcza Attila, a térség országgyűlési képviselője is jelen volt, ezzel is kifejezve az emlékezés nemzeti fontosságát. A jelenlévők néma csendben hajtottak fejet az áldozatok előtt, majd elhelyezték az emlékezés koszorúit, kifejezve a város közösségének együttérzését és elkötelezettségét a történelmi múlt feldolgozása, valamint a gyűlöletkeltés és kirekesztés elleni fellépés mellett. A magyarországi Holokauszt emléknap, április 16-a, 2001 óta hivatalos emléknap hazánkban, amikor is az iskolákban, intézményekben és közösségekben országszerte megemlékeznek a deportálások és a holokauszt tragikus következményeiről.

