Holokauszt emléknapja - Díjátadó és történelemóra a győri zsinagógában - fotók

Nyolcvan éve, hogy az Auschwitzi haláltáborokban felszabadulhattak a zsidók és ezzel véget ért a II. világháború. Április 16-a hazánkban a holokauszt emléknapja, amelynek kapcsán hagyományosan műsort szerveznek. Minden évben, így most szerdán is beszédet mondott Steven Geiger, a Mensch International Foundation győri származású alapító igazgatója, dr. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke üzenetet küldött az emlékezőknek, majd megosztotta gondolatait Pintér Bence, Győr polgármestere is.

Győrben a Holokauszt Emléknapon a Győri Filharmonikus Zenekar tagjai is zenéltek. Fotó: Molcsányi Máté

Díjátadó a Holokauszt Emléknapon

Az ünnepségen három Mensch-díjat adtak át:

Karácsony Gergelynek, a Karinthy Színház színművészének, a 152 lépés Auschwitz felé című monodráma egyik szerzőjének és előadójának,

Nagy Márknak, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színművészének, a 152 lépés Auschwitz felé monodráma rendezőjének,

Tóth Péter Lóránt tanár, versvándornak, aki gyalog végigjárta az erőltetett menet útját Bortól Abdáig, és évek óta szervezi a Radnóti Emlékmenetet.

Valamint plusz egy ráadás Meglepetés díj is gazdára talált, amelyet Szalay Balázs, Hunyadi János Technikum tanárának adtak át. A pedagógus az elmúlt 15 évben évente 50 diákkal látogatott el az Auschwitzi haláltáborba.