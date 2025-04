Családfakutatók mesélnek Győr-Moson-Sopron múltjáról

Ötödik alkalommal is megrendezik a Győri Hely- és Családtörténeti Műhelykonferenciát. Az ingyenes rendezvényen izgalmas történetek elevenednek meg Győr-Moson-Sopron olimpikonjairól, egy hős apácáról, a cukorka- és csokoládégyárról és Egon Schiele győri látogatásáról. Az eseménynek a győri városháza díszterme ad otthont szombaton (április 26.) 10 és 16:30 között. A rendezvény bárki számára szabadon látogatható, a megnyitón köszöntőt mond Pintér Bence, Győr polgármestere.

Hely- és családtörténeti előadások

I. szekció - Pillérek 10:15 – 11:05

Győr MJV Levéltára – Bana József MOKK Győri közjegyzői Levéltár – Matkovicsné Babiczky Csilla

II. szekció - Közelítés Győr felé 11:05 – 14:00

Homor Péter – Egy 1848-as őrnagy leszármazottjai Amerikában. Baróthy László családjának története.

Kávészünet 11:30 – 11:45

Czapáry-Martincsevics András – Kovács jelenti… Téglák a hit falában

Papp Győző – A legendák a szívekben élnek tovább. Emlékezés a megyénkben nyugvó olimpikonokra

Aszt Ágnes – A csornai zsidóság története

Ebédszünet – ebédelés a Városháza Étteremben 13:00 – 14:00

III. szekció - Győri történetek 14:00 – 16:20

Galambos Krisztina – Édes élet Győrben. A Schmidl L. cukorka- és csokoládégyár rövid története

Pozsgai Kitti – Egy nővér, egy rend, egy város. Sebalda, a hős apáca, története és az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek szolgálata Győrben, a II. világháború idején

Kávészünet 14:50 – 15:05

Hartyándi Jenő – A film győri története (XX. század)

Biczó Zalán – A Gőzhangya felkészül... Idősebb Szinnyei József Győrben

Biczó Zalán – Útközben a világhír felé... Egon Schiele Győrben

Zárás 16:20 – 16:30

Az egyes előadásokhoz kapcsolódó kiadványok a helyszínen, a konferencia ideje alatt végig elérhetők lesznek. Az V. Győri Hely- és Családtörténeti Konferencia regisztráció nélkül is látogatható, de – segítendő a hatékony további kapcsolattartást – lehetséges, előzetesen is és a helyszínen is, az alábbi kommunikációs csatornák használatával a MACSE honlapon, emailen és telefonon: +36 70 5074025