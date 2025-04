Győrsövényházon jártunk: ahol a gólyák és az emberek is szeretnek élni

Molnár Nikoletta postavezető egyben a kézbesítői feladatokat is ellátja.

Fotó: Molcsányi Máté

– Új, kinevezett doktornőnk látja el a vegyes háziorvosi körzetet február 1-től. Rövidesen megnyílik a településen egy fiókgyógyszertár is az önkormányzat épületében, ami a tervek szerint akkor lesz nyitva, amikor a háziorvos rendel, így azonnal ki lehet váltani a felírt recepteket, mivel egy épületben fognak működni. Tavalyelőtt novemberben megszűnt a posta a faluban, mert a postásunk sok ügyfelet megkárosított. Azonnal becsukták a hivatalt, s azután mozgó postával oldották meg a szolgáltatást. Azóta azon dolgoztunk, hogy ismét meg tudjuk nyitni a postahivatalt. Az volt a legnagyobb probléma, hogy pénzt feladni, levelet átvenni sem tudtak az itt élők, mert ha nem tudták a kézbesítőtől átvenni, Csornára kellett bemenni érte. Sikerült az önkormányzat fenntartásában visszahozni a postát, mint szolgáltatást. Március 7-e óta működik úgy, hogy az önkormányzat adja az épületet és a postán dolgozó ember négy órás munkabérét, a Posta pedig a kézbesítés idejére fizeti ugyanazt a személyt – sorolta a szolgáltatásokat a polgármester, amelyekkel komfortosabbá tehetők az itt élők mindennapjai.

Nem öregszik Győrsövényház

A posta hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 8 órától 11-ig, kedden és csütörtökön 14 órától 17 óráig tart nyitva, a fennmaradó időben pedig a küldeményeket kézbesíti a postás.

– Nagyon örülnek az emberek, hogy ismét van posta, mert nagyon hiányzott mindenkinek. Most már nem az épület előtt kell a postai ügyeiket intézni, be tudnak jönni a meleg épületbe, amit szépen felújított az önkormányzat, és hamarosan a külső homlokzatra is szín kerül – tudtuk meg Molnár Nikoletta postavezetőtől, aki egyben a kézbesítői feladatokat is ellátja.

Ha későn is, de megérkeztek a gólyák, és sorra jönnek a beköltözők is.

Fotó: Molcsányi Máté

Győrsövényházon 820-on élnek, ebből a 18 év alatti és 60 év felettiek 20-20 százalékot tesznek ki, nem öregszik a falu. Ez annak is köszönhető, hogy az utóbbi öt évben sokan költöztek a településre. A falu új részén az önkormányzat által kialakított telkek elfogytak, rajtuk szépen épülnek már a házak. Van, amibe már beköltöztek, van ahol még csak az alapoknál tartanak. Az önkormányzat rendelkezik még további területtel, amit fejleszteni lehet. A tervek szerint utcát nyitnak az új utcával párhuzamosan, az ügyintézése már folyamatban van. Nem csak az emberek, a gólyák is szeretnek a faluban élni, hiszen a Rábca és a Keszeg-ér környéke finom falatokkal kecsegteti őket. Azt mondják a faluban, az idén elég későn érkeztek meg, de most már a polgármesteri hivatallal szemben is párosan fészkelték be magukat.