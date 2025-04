Győr kiürült, mindenki Szlovákiában vásárol? Itt az igazság

- Győr kereskedelmi szempontból kiürült, mindenki Szlovákiában vásárol – erről beszélt Heiszler Gabriella, a SPAR elnök-ügyvezető igazgatója egy szakmai rendezvényen. Győr kiürült, bizony. Heiszler Gabriella szerint az árrésstop nagyon fáj nekik, májusig még kitartanak, de tovább már nem, onnantól drasztikus lépésekre kényszerülnek. Ennek kapcsán kerestünk meg országos élelmiszerláncokat, ők hogy látják a helyzetet, tapasztalják-e a vásárlók számának csökkenését bolthálózatokban, a győriek valóban Szlovákiába járnak-e át bevásárolni?

- Az említett térségben üzleteket működtető franchise partnerünk jelzése alapján semmilyen forgalomcsökkenés nem tapasztalható - jelentette ki a Kisalföldnek Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója. Vele ellentétben Maczelka Márk, a Spar Magyarország kommunikációs vezetője úgy fogalmazott érdeklődésünkre: hogy a SPAR vevőszáma országosan nőtt, de Győrben csökkent az elmúlt időszakban.

Megkérdeztük olvasóinkat a Kisalfold.hu oldalon, hova járnak vásárolni: Győrbe vagy Szlovákiába? Sokan mondták, hogy igen, átjárnak, de sokan válaszoltak nemmel is. Volt, aki azt írta: Hogyne járnék! Tízezreket lehet megspórolni, nem beszélve, hogy sokkal jobb a minőség. Mustárért, tartármártásért, félgrízes lisztért, nitran szalámiért, sajtokért ugrik ki, jegyezte meg egy olvasó. Más szerint olcsóbban lehet kapni élelmiszert mint Magyarországon. Erre valaki azzal riposztolt, hogy ha körülnézel, itthon is jól kilehet jönni. Van, aki havonta egyszer átmegy a határon, más szerint viszont egyáltalán nem érdemes. Olyan is volt, aki úgy válaszolt: Szlovákia egyrészt drága, másrészt a magyar termelőket támogatná vásárlásával, és ő csak magyar termékeket vásárol. .

Korábban azt is megnéztük, mit érdemes a Csallóközben vásárolni magyarországiként. Az egyik nagymegyeri élelmiszer-áruházlánc dolgozója kérdésünkre úgy felelt: nagyon sok a magyar vásárlójuk, a sört ládaszámra veszik, aztán az édességet, a klasszikus Horalky-t, kávét, mosóport. Főleg az akciókra utaznak, figyelik őket az applikáción keresztül. Szlovákiában is bevezették az üvegdíjat, 13 vagy 15 cent, de sokan összegyűjtik a kiürült palackokat, és visszahozzák. A nagymegyeri Kauflandban sok a magyarországi magyar.