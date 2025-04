Gyalogtúrák hónapja

SOPRON - Az „Életet az éveknek” vármegyei klubszövetség április első napjaiban egészséges testmozgásra invitálta a tagjait, mégpedig Sopron környékére. Köztudott, hogy a mozgás, így a gyaloglás időskorban a minőségi élet kulcsa, természetes gyógyszer, amely véd a magánytól, a bezárkózástól. A több mint kétszáz résztvevő nemcsak a Sörházdombot, a Károly-kilátót, a Taródi-várat és a Múzeumnegyedet kereste fel, hanem fakultatív, hangulatot javító, élményeket nyújtó eseményeken is erősítették az együvé tartozást.

A mozgalom ötletgazdája, Monspart Sarolta emlékére halálának negyedik évfordulóján, április 24-én Budapesten vesznek részt emléktúrán a gyaloglóklubok.

A vármegyei klubszövetség nemrégiben Sopronban tartott találkozót, melyet összekötöttek egy túrával is a város körül.

TÉNYŐ - Nem tétlen a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Pannon Nyugdíjas Egyesület sem, tartanak az április 26-i gyalogtúra előkészületei.

A tervek szerint nemcsak a szűkebb környezetből, a városi Arrabona egyesületből, hanem Veszprém és Vas vármegyékből is érkeznek vendégek a nevezetes tényői rendezvényre, amelynek szervezésében főszerepet vállalt a helyi nyugdíjasklub. Az első túra célpontja a nem mindennapi látványosságot ígérő hidegháborús bunker felkeresése, ismerkedés a korabeli tekerős telefonokkal, gázálarcokkal, túlélődobozokkal. Megtekintik a babakiállítás gyűjteményét is, a sportpályán babgulyás és pogácsa várja a résztvevőket. Összesen tíz kilométer a gyalogos táv, és később vár még egy meglepetésprogram is a túrát teljesítőkre.