Bemutatkozott az új csornai jegyző, dr. Földesi Tamás Öttevényről érkezett

Csorna képviselő-testületének múlt heti ülésén bemutatkozott a város új jegyzője, dr. Földesi Tamás. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester mutatta be dr. Földesi Tamást, aki az öttevényi önkormányzatot hagyta hátra a csornaiért. Az új jegyző pécsi születésű és jogi diplomáját is szülővárosában szerezte meg a kétezres évek elején. A középszintű közigazgatásban kezdett el dolgozni,majd nyolc év után Villány jegyzője lett.

Dr. Földesi Tamás (balról), az új jegyző már munkába állt. A képen dr. Bónáné dr. Németh Katalinnal és Major András alpolgármesterrel. Fotó: Csorna önkormányzata

Dr. Földesi Tamás az új jegyző

Újabb nyolc év után váltott és rövid szállodavezetői kitérővel Baranyából Győr-Moson-Sopronba helyezte át székhelyét. Öttevény jegyzőjeként kezdett dolgozni.

– Két, eredményes ciklus után úgy éreztem, hogy megint eljött a változás ideje, Csornán kiírták a pályázatot és polgármester asszony bizalmat szavazott, amit előre is köszönök-mutatta be magát a testületi ülésen dr. Földesi Tamás, majd céljairól is beszélt. – A hivatal nem egy öncélú szervezet. Feladata a polgármester és a képviselő-testület munkájának támogatása, illetve a lakosság szolgálata. Ezt tesszük a jövőben is, ahogy, gondolom elődöm, a jegyzőasszony is ezt tette. Ebben közreműködnek kollégáim is. Ehhez kérem mindenkinek a támogatását. Mi mindent megteszünk azért, hogy ennek a célnak megfeleljünk.

A korábbi jegyző, Szalainé dr. Németh Annamária tíz év után távozott a városházáról és Győr-Szol Zrt. vezérigazgató-helyettese lett.