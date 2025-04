Fiatalon elhunyt hallgatóját gyászolja a Széchenyi István Egyetem

Szülei hálásak azért, hogy az egyetemi közösség befogadta gyermeküket. „Mint sok fiút, őt is érdekelte az informatika, ezért a Széchenyi István Egyetem mérnökinformatikus szakán tanult tovább, miután érettségizett a kapuvári Páli Szent Vince Gimnáziumban. Itt is jól tanult. Nagyon barátságos és vicces volt, szeretett emberek között lenni. Bár informatikusnak készült, nem csak a gép előtt töltötte az idejét: edzeni járt, tavaly pedig önkéntes területvédelmi tartalékosnak jelentkezett, és el is végezte a képzést” – mondta az édesanya, Némethné Laczkó-Benedek Ildikó.

Az elhunyt hallgatóra tanárai is szeretettel emlékeznek. „Németh Andrást az »Adatbázis-kezelés« és a »Modellezés és optimalizálás a gyakorlatban« tárgyak oktatójaként ismerhettem meg. Kiemelkedő szorgalom, kíváncsiság és problémamegoldó készség jellemezte. Mindig lelkiismeretesen dolgozott, kérdései pedig arról árulkodtak, hogy valódi megértésre törekszik. Szakmai tehetsége mellett emberi kvalitásai is emlékezetessé tették: mindig segítőkész volt, figyelmes a társaihoz, aki csendes kitartással haladt előre céljai felé” – fogalmazott Szi Brigitta, az Informatika Tanszék adjunktusa.