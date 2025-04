Fesztivál város legyen Mosonmagyaróvár – Ezt tűzték ki célként

"Indul a szezon!" címmel tartottak sajtótájékoztatót Mosonmagyaróváron a Városháza dísztermében csütörtökön, a téma a 2025-ös mosonmagyaróvári kulturális fesztivál - nagyrendezvény szezon, mely nagyszabású és színes programokkal, koncertekkel bővelkedik. Mindezekről Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester, Balázs Endre alpolgármester és Csiszár Péter, a Flesch Károly Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt, illetve meglepetés vendégként Pásztor Ádám színművész.

A fesztiválok is kellenek az élhető városért – fogalmazott Szabó Miklós, a felvételen Balázs Endre, Pászor Ádám és Csiszár Péter társaságában.

Fotó: Mészely Réka

Fesztiválok, melyek összehozzák a várost

Kisebb és nagyobb rendezvények egyaránt várják a mosonmagyaróváriakat, Szabó Miklós reményeit fejezte ki, hogy ezek ugyanolyan sikeresek lesznek, mint a tavalyi Adventi Korzó. Balázs Endre szerint eltökélt céljuk, hogy felpezsdítsék a város, ehhez számos új rendezvényt is szerveznek: újra lesz városi majális, ami kiegészül a városrészek csatájával, a Szent István Napok marad a mosoni városrészben, újdonság még az Óvári sajt, bor és pezsgő fesztivál, míg az Adventi korzót bővíteni kívánják. Mindezekre plusz forrást biztosít az önkormányzat a Flesch Nonprofit kft.-nek.

Alvó városból, fesztivál város

Csiszár Péter, a a Flesch Károly Nonprofit Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy az előttünk álló időszakban igazi fesztivál várossá alakul Mosonmagyaróvár. Ahogy képletesen fogalmazott, az itt élők egy százezer forintos koncert-csomagot kapnak ingyenesen a várostól.

– Fontos, hogy a mosonmagyaróváriak elégedettek legyenek – emelte ki Csiszár Péter.

A Szigetköz Expo után a következő nagy program a makettkiállítás (erre bővebben a napokban visszatérünk), ahogy a városi majálisra, melynek keretében sok kerül a városrészek csatájára is, hagyományteremtő szándékkal, ötmillió forintos fődíjjal. Különleges produkció érkezik május 9-én az UFM arénába, a Mágus – 1920 a káprázat születése című előadásban fellép a mosonmagyaróvári Pásztor Ádám, aki beszélt a színvonalas, látványos produkcióról, melyben kiváló tánckar is közreműködik, és melyet "kár lenne kihagyni". A budapesti bemutatót megtekintő polgármester is megerősítette, egyedi látvány várható majd az arénában. A Városi Gyermeknapot a Flesch Központ a Példa Egyesülettel szervezi meg május 24-én, témája az emberi test csodája. A Volula június 20-21. között, a Szigetköz Piknik a Vár-tónál július 11-13-án várja a látogatókat. A Szent István Napokon népszerű előadók lépnek majd fel. Az Óvári sajt, bor és pezsgő fesztiválon a város együttműködik az egyetemmel és az MTKI-vel, a sajtkészítés múltja elválaszthatatlan Mosonmagyaróvártól. Az Adventi Korzó a tavalyihoz hasonló lesz, a vár udvar mellett a Magyar utca bevonásával, ám még több látványelemmel. A Gurul a város pedig négy alkalommal mozgatja meg az érdeklődőket.