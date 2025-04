Utcakiállítással várja a helyieket a festőművész Beledben, Papp Márta Ilona örül, ha örömet okoz

– Volt már tizenhét önálló kiállításom és kétszáznál is több csoportos tárlaton mutatkozhattam be. Elsősorban a környezet inspirál, visszatérő témám például a rábaközi táj, a Balatont is nagyon szeretem, de gyakran nyúlok az absztrakthoz. Az internettel kitárult a világ, a világhálón is gyakran szerzek ötleteket és saját magam is fotózok. Örömet szerez a festés, de képeket nem adok el. Leginkább jótékonysági alkalmakra, beteg vagy árván maradt gyerekek javára ajánlok fel festményeket