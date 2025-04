Ferenc pápa többször is járt Magyarországon

Az első találkozás

Magyarországon először 2021. szeptember 12-én járt, amikor az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét mutatta be Budapesten. Portálunkon is beszámoltunk a találkozóról, ahol Ferenc pápa mondott szentmisét a Hősök terén délelőtt. Képes összefoglalónkat is megnézhetik a zárómiséről. Pontifikátusa alatt ez volt az egyetlen Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amelyen személyesen részt vett. Már ekkor ígéretet tett, hogy amikor lehetősége lesz rá, visszatér hazánkba egy hivatalos apostoli látogatás keretében.