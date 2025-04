Ferenc pápa a kónyi lélekharangot is megáldotta 2016-ban

Ferenc pápa megáldotta a kónyi temető lélekharangját.

Henczel Szabolcs, Beled plébánosa az elmúlt tizenhárom évben többször is találkozhatott Ferenc pápával. A három legemlékezetesebbet elevenítette fel a kisalfold.hu-nak.

– Természetesen az egyik meghatározó találkozásom volt a Szentatyával, amikor a falumat, Kónyt képviselhettük a színe előtt és kértük, áldja meg temetői lélekharangunkat. Ma is örülök, hogy részese lehettem. Aztán örökre emlékezetes lesz számomra az is, amikor soproni hívekkel fogadott bennünket és egy magyar, egy soproni találmányt, a mécsesautomatát adtuk át. Lux Francisti, azaz Ferenc fénye volt az elnevezése és nagyon tetszett neki. Utoljára idén januárban, orvosok társaságában voltam nála, ami szintén meghatározó élményt jelentett. A Szentatya odajött hozzánk és személyesen sikerült beszélni vele-emlékezett élete fontos eseményeire Szabolcs atya.

Azt is elmondta, hogy Ferenc pápa közvetlensége páratlan volt, szimpátiáját nagyon jól ki tudta mutatni. Amikor Szabolcs atya magyarul köszöntötte, mindig mosolyogva fogadta és érdeklődött felőle.

– Isten éltesse!, mindig így köszöntöttem és rögtön tudta és mondta, hogy Magyarországról érkeztem. Ő érdeklődött a szolgálatomról, hogy kikkel jöttünk, hányan vagyunk? Azonnal felvette a kapcsolatot velünk. Most, az utolsó találkozásunkkor megkérdezte, hány éve szolgálok és áldását adta papi szolgálatomra. Nekem tehát több olyan élményem is van vele, amikor ő az atyai gyengédséget krisztusi módon gyakorolta. Nagyon jó gondolatok fogalmazódtak meg Ferenc pápában, de mégsem a szavak embereként gondolok rá, hanem mint olyan tettek emberére, akinek a jellemében a közelség, a gyengédség, az együttérzés kivirágzott. Ez egyébként a halálában is teljesen megmutatkozott. Halála előtt való nap még közel volt az emberekhez. Gyengéden közéjük ment, gyakorolta a gyengédséget, még betegen is magához ölelte a gyerekeket, az embereket. Az együttérzést pedig a népével való együtt szenvedéssel érdemelte ki. Pont az angyal hétfőjén halt meg, ami őneki, ahogy az egyik húsvéthétfői úrangyala imádságában mondta, a kedvenc napja volt. A kedvenc napján érkezett meg végül a menyei atya házába-foglalta össze gondolatait Henczel Szabolcs.