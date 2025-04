Kapuvári hívek vatikáni beszámolója a pápa búcsúztatójáról

Lerótta kegyeletét és fejet hajtott Ferenc pápa ravatalánál a kapuvári Csikai Ferenc. Korábban háromszor is találkozott a Szentatyával, mély hatást tettek rá ezek a találkozások, ezért gondolta úgy, hogy személyesen is elbúcsúzik tőle. Baráti társasággal, előre eltervezett programon tartózkodnak Rómában, közösen álltak be a Szent Péter-bazilika előtti óriási sorba, hogy Ferenc pápa ravatalánál imádkozzanak. Csikai Ferenc megosztotta emlékeit, élményeit az olasz fővárosból.

Ferenc pápa ravatalához járultak a kapuváriak. Rómában kísérték utolsó útjára a Szentatyát. Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Ferenc pápa ravatalához járultak

– Mivel úgy alakult, hogy e héten Rómában vagyunk, természetesnek tartottuk barátainkkal, hogy lerójuk kegyeletünket Ferenc pápa előtt. Óriási sorok, hatalmas tömeg volt már ekkor, szerdán is Rómában és az emberek egyre csak jöttek. Beálltunk a sorba és négy órát vártunk, mire a ravatalhoz értünk. Az látszik, hogy a szervezésre nagy hangsúlyt helyeztek a Vatikánban. Rengeteg rendőrt, biztonsági őrt, mentőst, tűzoltót láttunk és bizonyára önkéntesek is készenlétben vannak. Nagyon figyelnek arra, hogy minden rendben legyen, például elég volt csak ránézni a biztonsági emberekre, már nyújtottak egy palack vizet. Öt-hat méter széles volt a sor, amiben araszoltunk befelé, tízesével álltunk egymás mellett. A végén a tömeget kettéválasztották, így járulhattunk a ravatalhoz. Az emberek igyekeztek fegyelmezettek lenni, nem hallottunk hangos szót és nem láttunk rendbontást. Négy óra után értük el tehát a ravatalt, ahol viszont szinte megállni sem tudtunk, sodort a tömeg bennünket tovább. Így csak magunkban egy gyors imát elmondva búcsúztunk el Ferenc pápától-mondta el tapasztalatait a Kisalföldnek Csikai Ferenc.

Hatalmas tömeg rótta le kegyeletét a pápa ravatalánál.

Forrás: Csikai Ferenc közösségi oldala

A kapuvári férfi még elmesélte, hogy az elmúlt években háromszor sikerült találkoznia az egyházfővel, mindhárom "kézfogásos" találkozó volt. Először a kapuvári ÍzvadÁszok csapatának tagjaként jutott a színe elé, majd kétszer turistacsoport szervezőjeként járt Rómában.

– Ezek a találkozások nagyon mély nyomott hagytak bennem. Leginkább persze az első alkalom, hiszen akkor egy nagyon személyes audiencián vehettünk részt a főzőcsapat tagjaival. Egy nagyon egyszerű, közvetlen, nagyon jó kapcsolatteremtő, pozitív kisugárzású ember volt Ferenc pápa, aki az első másodpercben úgy viselkedett velünk, mintha régi ismerősök lennénk. Számomra nagyon nagy élmény volt mindhárom találkozó. Hihetetlen ma is, hogy beszélhettem vele. Most pedig, a ravatalnál, eszembe jutottak a hozzá kötődő élményeim. Kár, hogy a meghitt búcsú a hatalmas tömeg miatt nem valósulhat meg, de ezt meg kell értenünk, hiszen rengetegen várják, hogy a ravatalhoz mehessenek. Úgy tudom, a bazilikát éjszakára be akarták zárni, de aztán nem tették meg, annyian voltak a téren-fogalmazott.