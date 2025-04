A Győri Egyházmegye is búcsúzik a szentatyától

A Győri Egyházmegye is közzétette honlapján Ferenc pápa életútját.

Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos Airesben. Szülei az olaszországi Piemont tartományból vándoroltak ki Argentína fővárosába. Egy vegyipari technikumban szerzett érettségit követően 1958-ban lépett be a szemináriumba és ekkor kezdte meg noviciátusát a jezsuitáknál.

1969-ben szentelték pappá, majd 1973-tól az argentin jezsuita provincia elöljárójává választották.

1992-ben szentelték püspökké. 1998. február 28-án Szent II. János Pál pápa Buenos Aires érsekévé és Argentína prímásává nevezte ki. A 2001. február 21-én tartott konzisztóriumon a lengyel pápa bíborossá kreálta.

2005-től pápává választásáig az Argentin Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt.

2013. március 13-án, XVI. Benedek pápa lemondását követően, a bíborosok testületének döntése értelmében a Katolikus Egyház 266. pápája lett. Szent Péter utódaként a Ferenc nevet választotta.

Ferenc pápa trónra kerülésének első pillanatától kezdve a Győri Egyházmegye értésére adta mik lesznek pontifikátusának kulcsszavai: béke, közelség, szegénység, peremterületek.

Elődei hagyományát folytatva nem maradt a Vatikán falain belül, szívesen utazott. Első útja Lampedusa szigetére vezetett, de ott volt a Rio de Janieró-i ifjúsági világnapon is.

XVI. Benedek emeritus pápával a megválasztása után többször találkozott. Gyakran töltöttek időt együtt, és ezt a szokásukat egészen a leköszönt pápa haláláig megtartották.

A következő évben Ferenc pápa a megbékélés és a párbeszéd üzenetével a Szentföldre és Törökországba utazott. Ebben az évben beszédet intézett az európai vezetőkhöz, felhívta a figyelmüket arra, hogy a haszon helyett az emberi méltóságot tekintsék magasabb rendű értéknek.

2015-ben írta meg a Laudato si' enciklikát, amelyben felhívta minden jószándékú ember figyelmét a „közös otthon” gondozására és a legkiszolgáltatottabbak védelmére, akik számára biztosítani kell „otthont, munkát, földet”. Ferenc pápa 2015 szeptemberében Kubába majd New Yorkba látogatott, ahol a Ground Zero emlékműnél imádkozott és az ENSZ New Yorki- székházában is beszédet mondott.