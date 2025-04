Hosszú sorok állnak sorba a híres győri fagyizó előtt, mutatjuk az árakat

A győri Tihanyi Árpád utcában található Frigo fagyizó csavaros fagyijáról híres évtizedek óta, alig várják a győriek, hogy amint egy kicsit is jobb az idő, kinyisson. Mostantól teljes nyitva tartással üzemel, tehát reggel 9-től és este nyolcig minden nap. Vanília, banán, csoki ízeket kínálnak ezekben a napokban. Az árak a modern időknek megfelelőek, bizony egy kisadag 650 forint, míg egy nagyadag túl van az ezresen, 1300. Természetesen a híres "négerrel" is kaphatóak a fagyik, ahogy a helyi nyelv nevezi, tehát csokiöntettel. Már most hosszú sorok állnak sorban a Tihanyinál, azt jelenti, itt a nyár.