Év embere szavazás - Gergő több mint 3000 voksot kapott - videó, fotók

Gergő gőzerővel készül a felvételire

Gergő jelenleg gőzerővel készül, számára az év legfontosabb napja május 19-e lesz. „Ekkor felvételizem a Színművészeti Egyetemre, illetve beadtam a jelentkezésemet Kaposvári Egyetem színészképzésére is. Tizenöt verset, öt-öt dalt és monológot próbálok folyamatosan. Ezeket kell ugyanis előadnom különböző stílusokban, ahogy a felvételin kérik majd. Érzem a nyomást, de emellett ugyanakkor várva várom is a pillanatot, hogy megmutathassam magam, a tudásom” – hallottuk Gergőtől, aki idén érettségizik is. A levéli fiatalember tagja a mosonmagyaróvári Ars Longa Theatrumnak és vendégszerepelt a Dunaszegi Színjátszókörben is. Utóbbi társasággal idén év elején a „Valahol Európában” című musicalban játszott, korábban pedig A dzsungel könyvében, A Pál utcai fiúkban, a Made in Hungáriában és az Isten pénzében láthatta a mosonmagyaróvári közönség. „Eddig főként musicalekben kaptam bizalmat, aminek külön örülök, mert az éneklést, a mozgást, azon belül is a táncot, szintén gyakorolhattam. Szeretnék sokoldalú előadóvá válni” – búcsúzott Gergő, akinek ezúttal is sok sikert kívánunk álmai megvalósításához.