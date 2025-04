Húsvéti ételosztás – Közösségi összefogás a rászorulókért – Fotók

A húsvét az újjászületés, a remény és a közösségi összetartozás ünnepe. A Soproni Szociális Intézmény évről évre gondoskodik róla, hogy ezek az értékek ne csupán szavak maradjanak, hanem kézzelfogható segítséggé váljanak azok számára is, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, ezért is szervezték meg az ételosztást.

Az ételosztásba is besegítettek a Soproni Szakképzési Centrum diákjai Fotó: Rombai Péter

Ételosztás a nagycsaládosoknak és időseknek

- Ételosztásunk célja, hogy az ünnep alkalmával étellel nyújtson segítséget a rászorulóknak – különösen az időseknek és a szociálisan nehéz helyzetben élőknek. Ez az akció nemcsak anyagi támogatást jelent, hanem szeretetet, figyelmet és törődést is közvetít az ünnep szellemében. Az idei esemény különlegessége, hogy a Soproni Szakképzési Centrum tanulói is bekapcsolódtak a szervezésbe, ezzel is erősítve a generációk közötti együttműködést és a segítő szándékú nevelést. Az ételosztás – mint karitatív esemény – minden évben kiemelkedő jelentőségű, különösen húsvét és karácsony idején, amikor a közösség még inkább összefog a nehéz sorsú embertársak támogatására - osztotta meg lapunkkal Péli Nikoletta, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója.

Kuntár Csaba, a a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója kérdésünkre elmondta, hogy kiemelten fontos számukra, hogy lehetőségeikhez mérten segítséget nyújtsanak a rászorulóknak.

- A kezdeményezés célja nem csupán az ételkészítés, hanem az is, hogy a diákok aktívan részt vegyenek a jótékonykodásban, és gyakorlatban is hasznosítsák megszerzett tudásukat. 190 adag gulyást és 190 kalácsot osztottunk ki a rászorulóknak, ezzel is hozzájárulva az ünnep méltóbb megéléséhez.