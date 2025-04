A megyei értékeket és a nemzetiségeket ünnepelték Jánossomorján - fotók

– A nemzetiségi nap és a vármegyei értéknap hagyománya nemcsak az ünnepről szól, hanem a felelősségről is. Felelősek vagyunk azért, hogy a generációk közötti kultúraátadás folyamata fennmaradjon. Hogy a mi közvetítésünkkel az utánunk következő generáció megkapja mindazt, amit mi tanultunk és örököltünk az előttünk járó nemzedéktől. Nem veszhet el ez a tudás, hiszen felbecsülhetetlen érték. Olyan szilárd alap, amely nemcsak a szűkebb közösségnek, de Kárpát-medence szerte a nemzetnek erőt és lehetőséget teremt arra, hogy megmutassa szellemi nagyságát, hirdesse identitását, kultúrájának egyedi és megismételhetetlen mivoltát. Ezért is tartottuk fontosnak a hungarikum törvény megalkotásakor a helyi, települési, megyei és tájegységi értéktárak létrehozásának a lehetőségét is. Én nagyon örülök annak, és egyben büszke is vagyok arra, hogy évről évre folyamatosan gyarapodnak az értéktárban a magyarság kincsi. Külön öröm számomra, hogy ebben a munkában a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Értéktár élen jár. Fáradhatatlanul tevékenykednek a vármegye hagyományainak, nemzeti értékeinek felkutatásában és megőrzésében, amelyhez az Agrárminisztérium hungarikum pályázatai is hathatós támogatást nyújtanak – emelte ki még Nagy István.

Elismerés a roma vajdának

A rendezvény keretében Horváth Elemér roma vajda Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díjat vehetett át nemzetiségi tagozatban Hámori Györgytől és Pető Pétertől. A délután folyamán nemzetiségi csoportok mutatkoztak be színes műsorukkal.