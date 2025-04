Emlékezés a Rába bombázására

A támadás célpontjai közé tartozott a vasúti pályaudvar, a repülőtér és a Rába Vagon- és Gépgyár is. A gyárat ért találatok következtében több épület teljesen megsemmisült, más létesítmények súlyosan megrongálódtak. A legsúlyosabb károk az üzemcsarnokokat és a gyártóberendezéseket érték, ami a termelés jelentős visszaeséséhez vezetett. A környező lakóterületek – különösen a munkásnegyedek – is találatot kaptak, így nemcsak anyagi kár keletkezett, hanem emberéletek is odavesztek. A bombázás következményei hosszú időn át éreztették hatásukat. A háborús pusztítás után a gyár újjáépítése és a termelés helyreállítása évekig tartott.