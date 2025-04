Újabb variáció - Különleges dubaji csokis édességet dob piacra a Lidl - fotó

A dubai csoki valósággal berobbant a köztudatba az elmúlt időszakban. Óriási népszerűségnek örvend, emiatt pedig nem is meglepő, hogy számtalan bolt, cukrászda és fagyizó kínálatában is megtalálható. A kezdetekben csupán az alapváltozatot kaparinthattuk meg, azonban a paletta lényegesen bővült, már rengeteg étel kapható a népszerű ízesítéssel. A Lidl-ben most egy igazán klasszikus édességet kaphatunk sokak kedvenc ízesítésével.

Megérkezett a dubai csokis túrórudi.

Április 16., szerdától dubai csokis ízesítésű túrórudit vásárolhatunk a Lidl-ben. Már a csomagolás sem hétköznapi, hiszen az elegáns, zöld és arany színű design rögtön szembetűnővé teszi mindenki számára.