Drónokkal is figyelik az illegális hulladéklerakásokat – Fotók

Néha több, néha kevesebb az erdősávokban eldobott illegális hulladék. Tavasszal inkább érezhető, hogy többen a nagytakarítást úgy végzik el, hogy a szükségtelen kacatokat a város végeken levő zöldterületen dobják el. Ez egy örök harc, melyből a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet is kiveszi részét, mégpedig drónokat is bevetve.

A drónokat egyre több területen tudja bevetni a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet, így az illegális hulladéklerakások feltérképzésében is, amint azt dr. Gál Gellért mutatja.

Fotó: Kerekes István

Drónok is figyelnek

– A Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet jelenleg tíz munkatársat foglalkoztat, egy státusz üres, májustól egy kolléga megy nyugdíjba. A két üres álláshelyre várjuk az érettségivel rendelkező pályázókat – emelte ki érdeklődésünkre dr. Gál Gellért, a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet vezetője.

Feladatuk közé tartozik az illegális hulladék-lerakóhelyek feltérképezése. Egyik gócpont volt az Iskola utca, annak bekerítésével sikerült megakadályozni, hogy teherautószámra hulladékot helyezzenek el. Gyakori gond, hogy a szelektív hulladéklerakóknál háztartási szemetet is eldobnak. A Fehér-hídi erdőnél is több ponton talált hulladékot az önkormányzati rendészet munkatársa, aki ottjártunkkor drónnal térképezte fel a helyet. Hogy miért kerül ilyen sok szemét a természetbe, azért is kérdés, mert Mosonmagyaróváron a hulladékudvarban sok -féle anyag elhelyezhető, ingyenesen. Az illegális hulladéklerakók ellen a tettenérés a legjobb, ilyenkor tudnak feljelentést tenni.