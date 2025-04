Az újrakezdés reménye - Interjú Demcsák Ottóval

Fotó: Rombai Péter

Milyen hatással volt Önre a Győri Balett szellemisége?

A Győri Balett az én művészi bölcsőm. Markó Iván mestersége és szellemisége mélyen belém ivódott. Tőle tanultuk meg, hogy nem elég jó táncosnak lenni – művésszé kell válni. A táncos nemcsak lépéseket ad elő, hanem érzéseket közvetít, történeteket mesél el a testén keresztül. Minden turné, minden próba, minden előadás ott van a lelkemben – és örökre ott is marad.

Van olyan előadás, ami különösen közel áll a szívéhez?

A Stabat Mater mindenképpen ilyen – főként szakrális tartalma miatt. De ide sorolnám az És mégis élünk táncelőadást is, amely szerintem túl rövid életet kapott. Az a hit, hogy nincs elveszett mű, számomra nagyon fontos, még akkor is, ha csak néhány előadást él is meg egy darab.

Mi a legfontosabb üzenete a soproni vagy győri közönségnek, követőknek?

Azt kívánom mindenkinek, hogy élje meg az életet szeretettel, megbocsátással és tudatossággal. Olyan világban élünk, amelyben túl sok a zaj, a széthúzás, a sietség. A kultúra, a művészet az a tér, ahol le lehet csendesedni. Ahol önmagunkhoz és egymáshoz is közelebb kerülhetünk. Ha ezt megtaláljuk, talán egy szelídebb, egységesebb világ felé indulhatunk.

A művészet tehát időn túli, és az, aki valódi alázattal, hittel és szeretettel alkot, örökre nyomot hagy nemcsak a színpadon, hanem a lelkek mélyén is.

Bár Sopronban egy korszak véget ért, a szolgálat nem szűnik meg, csak új formát ölt, új utakra indul, új közösségeket érint meg. A tánc, amely itt született, tovább lüktet valahol, egy mozdulatban, egy emlékben vagy akár egy inspirációban.