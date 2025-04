Lapul Önnél betiltott csigaméreg? Vigyázzon, veszélyes a gyerekekre!

– Ezt a vas-foszfát tartalmú szert ajánlhatom, ettől leáll a csiga emésztése és elpusztul – ajánlotta kérésünkre Nimsz Ákos, a győri József Attila úti gazdabolt üzletvezetője. – Német és lengyel csigairtók ezek, négy és hatezer forint között mozognak kiszereléstől függően. Korábban valóban lehetett másfajta szert venni, de az már csak zöld könyvre vásárolható meg – árulta el a szakember a csigaméreggel kapcsolatban.

Barna meztelen csigák csoportosan követnek el garázdaságot. Cikkünkben annak jártunk utána, milyen csigaméreg kapható a gazdaboltokban, illetve milyen házi praktikák vannak csigák ellen.

Fotó: MTI

Csigaméreg? Akárki nem vehet

Válasza egybecseng azzal, amely a Nébih oldalán is megtalálható a témában. A szakember által említett, zöld könyvre megvásárolható csigaméreg metaldehid tartalmú, erre vonatkozóan szigorú szabályokat hozott az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA). A hatóanyag európai uniós toxikológiai besorolását megváltoztatták, így 2021 júliusától metaldehid tartalmú csigaölő készítmény megvásárlásnak feltételei szigorodtak. A szabály értelmében az vásárolhat kizárólag ilyen erős vegyszert, aki dokumentumokkal tudja bizonyítani tudását. Például növényvédelmi tantárgyakból egyetemi vagy főiskolai képzés során vizsgát tett, növényvédelmi technikus vagy növényvédelmi alaptanfolyamot követően eredményes vizsgát tett, azaz a gazdabolt szakembere is által említett, úgynevezett zöld könyvvel rendelkezik.

Nincs rá ellenszer

Mivel nem telt el sok idő a szigorítás óta, így előfordulhat, hogy a metaldehid tartalmú szerből megbújt egy-egy garázsok, pincék, fészerek mélyén. Ellenszer nincs rá, elfogyasztása halálos veszedelem. Mivel édes, így nem riasztja el sem az állatot, sem a gyermeket. A tünetei akár harminc percen belül jelentkezhetnek, de elhúzódhat akár egy hétig is. Nyáladzás, hányás, remegés, gyomorfájdalom: rendkívül változatos tüneteket produkálhat a szer elfogyasztása. Azt tanácsoljuk, ha maradt is Önnek metaldehid tartalmú mérge, ne használja, helyette szerezzen be inkább vas-foszfát alapú szert!

Ezt olvasta már? Egy korábbi cikkünkben annak jártunk utána, mikor szabad füvet nyírni. Kattintson a kiemelt szavakra, hogy megtudja, lehet-e füvet nyírni vasárnap.

Sörtől az indiai futókacsáig

Vannak természetes módszerek a kert gyilkosai ellen, nem feltétlenül kell vegyszerekhez nyúlni.

Első körben érdemes a csigák rejtekhelyét felszámolni a kertben. Mivel szeretnek nedves deszkák, kőrakások vagy sűrű avarban megbújni, először ezeket a területeket kell rendbe tenni. A komposztban is szeretnek tanyázni, célszerű zárva tartani, ne tudjanak bemászni.

Akinek bírja a gyomra, kézzel is összeszedheti, este vagy hajnalban tud a legtöbbet begyűjteni a belőlük. Vannak kerttulajdonosok, akik annyira haragszanak a növényeiket megrágcsáló csigákra, hogy nemes egyszerűséggel agyontapossák vagy kettévágják ásóval.

A kevésbé brutális kertészek sörrel kínálják meg őket: a csigakocsma vonzza a nyálkás testűeket, beleesnek és elpusztulnak. Ezzel kapcsolatban megoszlanak a tapasztalatok, állítólag a csigák a drága sört jobban szeretik, mint az akciósat. Sok kertész emiatt inkább megissza a drága sört, az alkohol oldja az undort, így a gátlásokat legyőzve vidáman szedhető össze akár csupasz kézzel a csiga.

Állítólag a csigák nem szeretnek kellemetlen érzésű anyagokon átcsúszni: ha a védendő növényeink környékét zúzott tojáshéjjal vagy fűrészporral szórjuk körbe, a csigák elrettennek tőle.

Megoldás lehet, ha a csigák természetes ellenségeit vetjük be, az állati csigakommandó tagjai a nagyobb békák, sünök, madarak, és pár éve egyre több helyen találkozhatunk afrikai futókacsával is.

Az alábbi videón azt láthatja, hogyan kebelezi be az indiai futókacsa a meztelen csigákat. A nagyobb egyedek maguktól is megtalálják, nem kell nekik kutyás porcelánban tálalni.