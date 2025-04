39 éve történt a csernobili tragédia: a tiltott zónában jártunk

Olyan volt ez, mint a saját szemünkkel látni a történelmet.

Nem a sorozat miatt mentem. És nem is kalandvágyból. Tinédzserkorom óta látni akartam. Nem igazán tudom megmagyarázni, hogy miért, és talán nem is fontos ez. Sok más ember is akarja látni rajtam kívül. A páromban ebből a szempontból is emberemre találtam, mert kiderült, hogy ő is régóta akarta már látni. Így kerültünk a zónába.

Kijevi kalandjaink részleteivel nem untatnám az olvasót, a túránk szempontjából elég annyi, hogy itt szálltunk meg, kétórányi autóútra Csernobiltól. Innen indult ugyanis a busz, csoportos túrára neveztünk be, egynaposra. Mert van többnapos is, „ottalvós”. Valahogyan nem vonzott a gondolat, hogy a zónában aludjak, akkor még. A túrát leszervező segítőnkre, Pap Józsira egy Facebook-csoportban bukkantam. Hétszer járt ott.