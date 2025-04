Ballagás 2025 15 perce

Búcsú és kezdet - Elindultak a ballagások Sopronban - fotók

Sopron utcáit ismét meghitt és ünnepi hangulat járja át, hiszen elérkezett a végzősök búcsújának időszaka. A középiskolai tanulmányaiktól elköszönő fiatalok most tanáraiktól és osztálytársaiktól is elválnak, hogy egy új korszak küszöbére lépjenek. Az idei évben városszerte mintegy ezren fejezik be tanulmányaikat, lezárva egy meghatározó fejezetet életükben.

A ballagás nem csupán a búcsúzásról szól, hanem az elért eredmények elismeréséről, a közösség erejének megéléséről és a jövőbe vetett reményről is. Fontos pillanat mind a diákok, mind pedig családjaik életében, hiszen mindannyian részesei voltak annak az útnak, amely idáig vezetett. A ballagás egyszerre szimbolizál lezárást és új kezdetet, ami miatt különleges és emlékezetes esemény mindenki életében. Ballagás a Vas-és Villamosipari Technikumban. Fotó: Varga Henrietta Ballagás Sopronban Sopronban a Róth Gyula Erdészeti Technikum diákjai búcsúztak először április 30-án délelőtt. A ballagási ünnepséget a fertődi Porpáczy Aladár Technikumban is ekkor tartották, a végzősök utoljára hallották a jelzőcsengőt. Április 30-án délután a Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és a Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum végzősei mellett a Vas- és Villamosipari Technikum diákjai is elköszöntek iskolájuktól.

Ballagás 2025 - Elballagtak a soproni Vas-és Villamosipari Technikum végzősei Fotók: Varga Henrietta

Számukra már a ballagást megelőző napok is a búcsúról szóltak, hiszen április 28-án az iskola aulájában tartott közös szerenádon a végzős osztályok együtt köszöntek el tanáraiktól. Az intézmény talán egyik legszebb hagyománya, hogy a ballagási ünnepséget megelőzően a búcsúzó osztályok lakatot helyeznek el az iskola előtti téren kialakított lakatfalnál, amely annak 35. évfordulójára készült és azóta a búcsú szimbólumává vált. Ballagás és búcsú. A Vasvilla diákjai az iskola előtti lakatfalnál teszik fel az összetartozás jelképét Fotó: Varga Henrietta A Vasvilla udvara az ünnepség kezdetére teljesen megtelt, az izgatott szülők és hozzátartozók pedig virágokkal, lufikkal és ajándékokkal várták gyermekeiket, hogy részesei legyenek a fontos pillanatnak. A városi ballagások sora azonban ezzel még nem ért véget. Május 1-jén a Handler Nándor Technikum és a Széchenyi István Gimnázium diákjai búcsúznak, május 2-án az Eötvös- gimnázium végzősei, május 3-án pedig az Orsolya-iskola és a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum végzősei intenek búcsút alma materüknek. Jó sétálni ilyenkor, hiszen a város együtt ünnepel a diákokkal. Az iskolákból kilépő ifjak számára új utak nyílnak meg, de a soproni ballagások hagyományai és emlékei örökre velük és velünk maradnak.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!