Kártérítés a bőnyi késelésért? Vélemény az új perről

Bár egyetlen nap alatt véget ért a bőnyi késelés drámájának bírósági tárgyalása, az ügy még nem fejeződött be. Az iskolában majdnem életét vesztett lány családja ugyanis jóvátételi pert indít. Ne siessünk azonban ennyire előre. Meggyőződésem, hogy ha a késelő lány nem mondott volna le a tárgyaláshoz való jogáról, bizonyos szempontból jobban jött volna ki a brutális ügyből. Az nem kérdés számomra, hogy így is, úgy is megkapta volna – jogosan – a maximálisan kiszabható büntetést, azaz négy év javítóintézeti nevelést.

A bőnyi késelés következménye - A tárgyalóterembe a Győri Törvényszéken a 13 éves lányt, aki kést szúrt egy diáktársa hátába 2024. április 29-én Fotó: Molcsányi Máté

A bőnyi késelés megrázta az országot

Ha azonban lett volna tárgyalás, nem tudom elképzelni, hogy ne került volna szóba az a cseppet sem elhanyagolható két tény, miszerint a most 13 éves késelő rendkívül nehéz családi körülmények között élt, és az osztálytársai folyamatosan, napi szinten bántalmazták, csúfolták az iskolában. Többek közt az a lány is, akit aztán hátba szúrt azon a majdnem tragikus áprilisi napon tavaly. Ilyen előzmények tükrében kíváncsian várom a jóvátételi per eredményét. Már csak azért is, mert hasonló esetekben a magyar bíróságok ritkán ítélnek többmilliós fájdalomdíjat az áldozatnak. Ha esetleg a bőnyi késelés ügyében kivételt tesznek majd, biztosra vehető, hogy a késelő lány családja képtelen lesz a tetemes összeget kifizetni. A sértett család jogi képviselője, Magyar György ügyvéd szerint fel fogják vetni a késelő lány szülei mellett az iskola és a fenntartó felelősségét is.

Valóban abnormális, hogy élezett nagykéssel menjen iskolába egy diák, s ez bizony felveti a fémdetektoros kapuk szükségességét az oktatási intézményekben. Idáig teljesen logikus az ügyvéd érvelése, etikus azonban akkor lenne, ha az esetleges fájdalomdíjat az utolsó fillérig felajánlanák a szóban forgó, biztonságot adó kapu felállításához a bőnyi iskolában. Már csak azért is, mert ha lesz kárpótlás, azt egy az egyben az adófizetők állják majd.

