Bokrétaünnep Sopronban - Egyre közelebb az óvodanyitás

Az épületek valódi értékét a bennük zajló munka adja - mondta Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője. Fotó: Varga Henrietta

Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője beszédében köszönetét fejezte ki az önkormányzatának a telek biztosításáért, valamint a magyar államnak a több óvoda építését célzó támogatásért, amelynek részeként a Hillebrand Jenő utcai óvoda is megvalósulhatott. Kiemelte az építkezés ütemes előrehaladását, és elismerését fejezte ki az építési munkálatokban résztvevők elkötelezettségéért. A bokrétaünnepet különösen szimbolikusnak nevezte, mivel az egybeesik a gimnázium ballagási ünnepségével, ezzel is jelezve az evangélikus oktatás folyamatosságát az óvodától egészen a középiskoláig. Végezetül arra hívta fel a figyelmet, hogy az épületek valódi értékét a bennük zajló nevelőmunka és a közösségi tartalom adja meg. Az evangélikus egyház és a helyi gyülekezet közös felelőssége, hogy ezek az intézmények lelki és erkölcsi tartalommal is megteljenek.