Bécs fiataljait célozza meg a 2025-ös Választási Kampány

Bécs városa a 2025. április 27-én esedékes helyi önkormányzati és kerületi választásokhoz kapcsolódva indította el "Mi választjuk Bécset" nevű információs kampányát, amelynek célja, hogy növelje a választási részvételt, különösen a fiatalok és az első szavazók körében. A kampány lényege, hogy érthető, vonzó formában mutassa meg, miért fontos szavazni, hogyan zajlik a folyamat, és milyen lehetőségek állnak a választók előtt.

A képen Jürgen Czernohorszky, Bécs klímavédelmi tanácsnoka és a bécsi választási kampány kreatív csapata látható.

A kampány főkent a közösségi médiában zajlik: Bécs olyan platformokon van jelen, mint a TikTok, Snapchat, Instagram, Reddit és Facebook, ahol rövid, és szórakoztató tartalmakkal segítik a választási tájékoztatást. A város ismert influencerekkel is együttműködik, akik a saját csatornáikon és a város hivatalos felületein keresztül osztanak meg választásra buzdító tartalmakat. Ezek közé tartozik a "Gemma Wählen"( "Menjünk szavazni!") című népszerű videó új verziója is, amelyet ezúttal a városházán forgattak, és amely fiatalos, könnyed stílusban szólítja meg a közönséget. Emellett egyedi Snapchat-filterek, visszaszámláló animációk és Tinder-kampányok is készültek, hogy a választás napja digitálisan is "jelen legyen" a mindennapokban. A város plakátokon, közterületi reklámokon, iskolákban, egyetemeken és tömegközlekedési eszközökön is hirdeti a kampányt, sőt, egy látványos falfestmény is készül a 7. kerületben, amely vizuálisan is megszólítja a járókelőket.

Az április 27-i választáson minden bécsi választópolgár két szavazólapot kap: egyet a városi képviseleti választásra, egyet pedig a kerületi tanácsra. A választók kérhetnek szavazókártyát is, amit április 23-ig lehet igényelni online vagy személyesen. Ezzel bármelyik választóhelyiségben szavazhatnak, vagy postán, levélszavazás útján is leadhatják voksukat. A város külön figyelmet fordít a mozgáskorlátozottakra és a betegséggel élőkre is, igény esetén otthonukban biztosítják számukra a szavazás lehetőségét. A részletes információk elérhetők Bécs hivatalos weboldalán, a wien.gv.at/wahlen címen.