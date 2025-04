Ballagási ajándék 2025: tetemes kiadások ajándékokra

Néhány nap és itt a ballagás: a különleges alkalomra ki-ki a pénztárcája szerint választ ajándékot: a pár ezer forintos ékszertől akár a több millió forintos gépjárműig terjedhetnek a ballagási ajándék árai. Arra kerestük a választ, hogy mennyibe kerül ma egy ballagás, főként az ajándék a családoknak? - olvasható a Világgazdaság összeállításában.

Ballagási ajándék 2025 - Te mi vettél? - Fotó: Shutterstock

Mit és mennyiért ajándékozunk, mennyibe kerül a ballagási ajándék 2025-ben?

A KSH 2024-es inflációs és háztartási kiadás statisztikái szerint egy átlagos magyar család költségvetése ballagás körül 30-80 ezer forint lehet, amely tartalmazza az ajándékot, ünnepi ebédet, fotózást és egyéb kiadásokat. A középosztálybeli családok 150-250 ezer forint között költenek, a felső rétegek néha ennek többszörösét is.

Kikerülhetetlen ajándék a virágcsokor: a virágboltok árai alapján a csokrok árai átlagosan 5 és 25 ezer forint között mozognak.

Az ékszerek vezetik a listát: egy egyszerűbb ezüst nyaklánc vagy karkötő 10-40 ezer forint, az arany ékszerek darabjáért pedig 50-200 ezer forintot is elkérhetnek. A divatórák és okosórák 20-80 ezer forint között mozognak, amely különösen fiúk esetében gyakori választás.

A pénz, mint ajándék időtálló megoldás. Az átlagos ballagási ajándék pénzösszege átlagosan 20-30 ezer forint, de egyes családoknál ez 100 ezret vagy többet is elér.

Nincs felső határ

Nem ritka, hogy a család egy használt állapotú személygépjárművel lepi meg a ballagót, ez akár 1-3 millió forintba is kerülhet, de előfordul, hogy iPhone-t vagy MacBook-ot, esetleg egy luxusmárkás táska vagy óra. Néhány családnál külföldi út vagy nyaralás is előfordulhat ajándékként: itt 300 ezertől akár 1 millió forintig is terjedhetnek a költségek.